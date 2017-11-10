Цена нового расширенного пакета телеканалов составит 50 гривен в месяц.

Телекоммуникационный провайдер «Триолан» с 1 января 2018 года повышает абонентскую плату за услуги кабельного телевидения и IPTV. Об этом сообщил генеральный директор группы-компаний Вадим Сидоренко.

Решение о поднятии тарифов продиктовано тем фактом, что украинские медиагруппы с 1 декабря текущего года увеличивают плату за распространение сигнала каналов в сетях операторов платного телевидения.

Вместе с тем, с нового года в обновлённый пакет войдут 12 новых телеканалов: Футбол 1, Футбол 2, NIKI Kids, NIKI Junior, Первый Автомобильный, Еврокино, Наука, Фауна, Эпоха, Терра, Трофей и Дача.

Ожидается, что некоторые из вышеперечисленных каналов могут появиться в сети «Триолан» в промо-режиме уже к концу года.

Отметим, что данный пакет распространяется оператором в аналоговом, цифровом и IP-форматах. Абонент оплачивает 50 грн за доступ сразу во всех форматах.

Напомним, 1 января 2017 года «Триолан» начал взимать абонентскую плату за услуги кабельного телевидения. Стоимость составляла 15 грн в месяц. До этого оператор предоставлял абонентам телевидение на безоплатной основе.

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