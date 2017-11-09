Единогласным решением регулятора «Парламентский телеканал «Рада» определён победителем в конкурсе на цифровое телевещание в сети МХ-5 (DVB-T2/MPEG-4). Лицензия выдана сроком на 7 лет.
Кроме «Рады» среди претендентов были «УНИАН ТВ», детский канал «ПлюсПлюс», а также информационные каналы NewsOne и «112-Украина».
Таким образом, телеканал «Рада» получил возможность круглосуточного вещания в сети эфирного цифрового телевидения. Напомним, ранее это место было закреплено за телеканалом «Винтаж» (ООО «Корона санрайс»), который был отключен за неуплату провайдеру «Зеонбуд» услуг по распространению цифрового эфирного сигнала.