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Парламентский телеканал Рада

Единогласным решением регулятора «Парламентский телеканал «Рада» определён победителем в конкурсе на цифровое телевещание в сети МХ-5 (DVB-T2/MPEG-4). Лицензия выдана сроком на 7 лет.

Кроме «Рады» среди претендентов были «УНИАН ТВ», детский канал «ПлюсПлюс», а также информационные каналы NewsOne и «112-Украина».

Таким образом, телеканал «Рада» получил возможность круглосуточного вещания в сети эфирного цифрового телевидения. Напомним, ранее это место было закреплено за телеканалом «Винтаж» (ООО «Корона санрайс»), который был отключен за неуплату провайдеру «Зеонбуд» услуг по распространению цифрового эфирного сигнала.

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  • Григорий Дед

    Все як по писаному. Але — який ідіот дивиться канал рада я навіть не уявляю. Так що це просто не допустили 112 до мережі і все. Як стало ганебно та бридко жити в такій країні бариг запроданців та пройдисвітів.

    • Igor

      Ну по факту 112 канал останется в МХ-5, но как и раньше на правах региональных каналов — ТОВ «Новий формат ТВ», ТОВ «Партнер ТВ», ТОВ «Аріадна ТВ», ТОВ «ТВ Вибір» ти ТОВ «Лідер ТВ», который 112 в своё время выкупил.
      А вообще абсурд! В сети ЗеонБуда — занято порядка 60% ёмкости, при том, что 40% свободно (изначально сеть рассчитывалась на 32 канала, 10 из которых будут вещать в HD (а у HD каналов битрейт в 2-3 раза выше).
      Так что при желании могли бы запустить в сеть ещё каналов 20, которые желали бы оплачивать услуги…

  • gerson1s

    Лучше бы уже Плюс плюс запустили, пользы больше было бы.