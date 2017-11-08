Телеканал «UA: Перший» в середине ноября текущего года планирует начать вещание в широкоэкранном формате (16:9). Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал ведущий телеканала «UA: Перший» Майкл Щур.

Точная дата перехода не уточняется. В пресс-службе Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщили, что окончательная дата будет согласована

в понедельник, 13 ноября.

«С середины ноября это произойдет. Мы будем в HD. Понемногу снимаем хэллоуинский костюм УТ-1», – пишет Майкл. Позже он обновил свой пост: «Впервые сам себя обманул. 16:9, но не HD, а SD. Это не такой большой шаг вперед, как я думал».

Напомним, сегодня «UA: Перший» — единственный всеукраинский канал, который вещает в формате SD с соотношением сторон экрана 4: 3.

Глава правления НСТУ Зураб Аласания летом этого года заявил в интервью Mediasat, что после Евровидения у канала остались мощности и средства, которые позволят частично перепрыгнуть, во-первых, в HD. Во-вторых, к осени впервые за все время существования канала будет произведен запуск в 16:9 (на начальном этапе только новости).

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