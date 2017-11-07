В Украине последние несколько лет с переменным успехом обсуждается кодирование телеканалов медиагрупп. Если раньше процесс был вялотекущим и напоминал размышления, то в эпоху экономического кризиса от разговоров перешли к делу. В ноябре-декабре 2016 года телеком-провайдеры и кабельщики, несмотря на упорство с их стороны, были переведены на платную модель с медиагруппами, а теперь активно обсуждается не только кодирование спутникового сигнала, но и называются конкретные даты – весна 2018.

Давайте разбираться, чем это чревато для украинского телезрителя, украинского телевидения, государства Украина и информационной безопасности нашей страны.

Отсутствие сильного общественного ТВ

Начнем с того, что в силу эволюционного развития ТВ, а скорее деградации государственного, читай общественного, коммерческие структуры плотно заняли нишу «главных каналов» страны и претендуют, местами очень уверенно и заслуженно, на главные рупоры и источники новостей для населения. Заявления четырех медиагрупп о кодировании спутникового сигнала 23-х телеканалов вызывают в обществе резонансные опасения, связанные с информационной безопасностью государства.

С одной стороны коммерческому вещателю вольно делать, что пожелается, особенно в угоду авторского права, с другой, в Украине коммерческие вещатели активно в головах зрителя заняли нишу «главных» источников информации и усложнение доступа к контенту воспринимается как угроза. И если не брать в разрезе Украины, где есть альтернативные источники получения контента, то для оккупированных и аннексированных территорий лишение доступа к рейтинговым украинским телеканалам через спутник, на фоне вседоступности российских каналов, сродни отказу Киева от собственных граждан. Ситуацию исправило бы наличие сильного и многоканального общественного ТВ, вещающего из каждого утюга (эфир, спутник, IP), как это принято в развитых и цивилизованных странах, но в Украине впервые за 26 лет государственное, а теперь общественное ТВ, только отталкивается от дна в надежде на скоропостижное развитие, несмотря на урезание бюджетных средств.

А будь у нас сильный Общественный вещатель – проблема кодирования частных каналов со спутника с переходом на платную модель не стояла бы так остро в разрезе информационной безопасности. Но как говорил мыслитель XX века: «Маємо те, що маємо».

Из 15 млн. украинских домохозяйств около 30% смотрят телевидение посредством спутниковой антенны. Большинство домохозяйств обзавелись антенной с тремя конверторами, так называемым «горынычем», который позволяет принимать около 60-80 украинских каналов в открытом доступе в зависимости от технического состояния приемника. Монетизировать эту аудиторию в первую очередь и собираются медиагруппы. Мне бы хотелось сказать: «Ребята, все у вас получится, из четырех миллионов домохозяйств вы обилетите практически всех!». Но, нет! Не всех и не сразу… Понятно, что никто не рассчитывает на 100% проникновение самой капризной аудитории, которая уже сформировалась и один раз заплатила, чтобы больше не платить. Рассмотрим сценарии развития.

DTH – пшик без отключения аналога



К развитию рынка платного ТВ медиагруппы упорно стремятся последние 5 лет. Активно ведут боевые действия и ломают рынок через колено года два. Как мы уже писали ранее, Медиа Группа Украина приобрела спутниковую платформу Xtra TV в дополнение к OTT-платформе OLL.TV, а «1+1 медиа» – DTH-платформу «Виасат Украина».

Капиталовложения сделаны не для красивого словца, а исключительно для комплексной монетизации рынка и перевод его на рельсы ежемесячной абонентской платы. И даже несмотря на ситуацию с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса, медиагруппы стремительно приближаются к «кодированию» сигнала кодировкой Verimatrix, акцентируя внимание на том, что они кодируют развлекательный контент. А информационная безопасность – прерогатива исключительно государства, у него есть ОБЩЕСТВЕННЫЙ вещатель, но никак не коммерческих вещателей. И дескать, на спутнике помимо телеканалов Интер, НТН, К1, К2, МЕГА, Пиксель, Zoom, Enter-фильм, СТБ, ICTV, Новый, М1, М2, Оце, Украина, НЛО ТВ, Індиго TV, 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, УНІАН ТБ и Бигуди присутствуют еще несколько десятков вещателей, новостные каналы, которые водрузят на себя ношу информирования населения. Точка зрения имеет право на жизнь. Тем более что ее озвучили 2 ноября в Киеве на конференции TIM 2017: Telecom, IT, Media.

Даже если медиагруппы и закодируют свой транспортный сигнал со спутников Amos 3/7, Astra 4a, а он именно транспортный и никогда не предназначался для конечных потребителей, ничего глобально не изменится, пока существует аналоговое вещание. Именно отключение аналогового эфирного вещания, которое было запланировано на лето 2015(!) года является той лакмусовой бумажкой, которая даст понять зрителям, что «лед» тронулся и пора определиться:

уйти к провайдеру программной услуги;

смотреть открытый спутник;

смотреть Т2.

Прокачка «Зеонбуда»

Общее количество домохозяйств, оборудованных спутниковыми антеннами, в Украине сейчас составляет около 4,5 млн. Прогнозы медийщиков, что около миллиона домохозяйств платить им не будут и останутся смотреть ТВ в открытом доступе, – выглядят очень оптимистичными.

Аудитория спутника, скорее всего, пойдет на Т2. Статистика интернет-магазина «AGSAT» говорит о том, что уже сейчас на 100 проданных Т2 приемников приходится 2-3 спутниковых. А если изменятся технические характеристики сигнала «Зеонбуд» и покрытие увеличится – шансы у простого зрителя обзавестись тюнером для Т2 увеличиваются с расширением зоны покрытия эфирной цифрой. Ментально эта аудитория не готова начать оплачивать то, что доставалось всегда бесплатно. Ведь данный психотип один раз заплатил, чтобы больше никогда не платить. Зачем платить за 32 канала со спутника, если эти же 32 канала есть в эфире, но бесплатно?

Также сложно будет предложить заменить потребителю спутникового ресивера свой купленный на местном радиорынке приемник, на мене продвинутый в плане технических возможностей, провайдерский Viasat или Xtra TV.

Кодированием спутника медиагруппы в первую очередь перенаправят трафик в пользу провайдера Т2, расширив ему потребительскую аудиторию до максимально возможных. Как будет «Зеонбуд» формировать тарифную сетку и насколько этот процесс будет курироваться государством – вопрос отдельной темы, но шансы влиять на телеканалы-клиенты у него заметно увеличиваются.

Нюансы спутникового ТВ

Лично я не верю в глобальный успех DTH.

Во-первых, все упирается в потребительский приемник. 4,5 млн. домохозяйств привыкли к коробке, которая дает право выбора. Даже самый дешевый бокс за 15$ с радиорынка работает с BISS, PowerVu, дает возможность подключить «простигосподи» шаринг и осуществлять просмотр IP-потоков из сети интернет. Конечно, не все домохозяйства такие продвинутые, и количество абонентов Xtra TV и Viasat будет только расти. Ведь 200 тыс. на двоих – это мизер на фоне 40 миллионной страны. А борьба за «кошелек» потребителя будет длиться не один год и не два, поэтому, на длинные очереди желающих обзавестись «железом» надеяться не стоит. Ажиотажа не будет.

Во-вторых, не совсем понятна ситуация с потребительскими CAM-модулями под Verimatrix. В стране достаточное количество домохозяйств с тюнерами и телевизорами, которые могли бы перейти на платную модель. Покупать дополнительно приставку при наличии тюнера в телевизоре или дорогого спутникового приемника – это мы уже проходили с «кодированием» эфира «Зеонбудом». Можно не наступать повторно на те же грабли и самую платежеспособную аудиторию недорогим техническим решением трансформировать в абонентскую базу.

В-третьих, не стоит забывать об информационной безопасности. Лишенный развлекательного контента со спутника обыватель попробует найти замену. И пойдет он за контентом к россиянам. Давайте будем реалистами. Зрители и так смотрели российские телеканалы со спутника в объемах дозволенных собственной нервной системой и выдержкой. А теперь у некоторых из них не будет особого выбора. Время, отведенное для телесмотрения, можно смело утилизировать на российских каналах. Благо, белокаменная не особо стесняется и все больше усиливает количество и качество собственных каналов на спутниках, доступных украинцам. На том же пресловутом «горыныче» количество каналов только растет. Год тому в статье Информационная опасность «горыныча» был список российских каналов на трехглавом, а для обладателей Xtra TV четырехглавого «горыныча», количество «пропаганды» русского мира стало еще больше.

С позиций 13-9-5-4 доступны следующие каналы:

Первый канал. Европа

Первый канал. Румыния

EuroNews Russia

РТР Планета

Россия 24

НТВ Мир

ТНТ International

СТС International

8 канал

Русский Бестселлер

Беларусь 24 (таможенный союз)

Союз

Шансон ТВ

MusicBox Russia

Ukraine 24

ТБН Россия

Life TV

Новый Мир

TV Rus

13 TV

RTVI Архив

Возрождение

CNL

13 TV

CBC Азербайджан

Настоящее время

UA TV

Карусель Int.

ТВЦ Int.

РТР Планета Молдова

Дождь*

Чтобы принимать эти телеканалы – необходимо лишь настроить спутниковый приемник. Но наш зритель не ищет легких путей, у многих установлена вторая антенна. Не берем во внимание позицию 36 гр.в.д, откуда в Украине принимают «НТВ-Плюс» и смотрят при помощи шаринга, просто пройдемся по открытым позициям. Если проехать по стране, то можно заметить, что часть антенн смотрят на позицию 75 либо 90 гр.в.д. В принципе, можно соорудить «восточный горыныч» и увеличить количество принимаемых открытых телеканалов до 200 со спутников: ABS-2/Intelsat-15/Ямал 401. Тут и Первый, и Россия, и НТВ в разных часовых поясах, и ТНТ, и Рен ТВ, и СТС, и 5-й канал, и даже канал ЛДПР и Красная Линия от КПРФ. Смотри – не хочу…

Нередко на антенны небольшого диаметра принимают сигнал со спутника Ямал-402, где также есть что посмотреть. Например, Крым 24 или Первый крымский.

О том, как Россия оккупирует информационное пространство дабы влиять на умы соседей, можно проследить по появлению российских каналов на той или иной спутниковой позиции, которая набирает популярность.

Взять, к примеру, Среднюю Азию и спутник Azerspace-1 в позиции 46 гр.в.д. Прекрасно принимается в Украине на антенну 110 см харьковского завода «Вариант». Помимо телеканалов Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, которые выбрали спутник для ретрансляции, на борту у украинского канала UATV появились замечательные соседи: Первый канал СНГ, Россия 24, РТР Планета, Россия-1. И это вдобавок к ТВ Центр Азия, ТНТ Азия, НТС (НТВ). Нечего расслабляться.

Последние месяцы проявляется аномальная активность на спутнике Astra 5B, где уже собрались: Перец Int, Домашний Int, НТВ Мир, Рен ТВ Int.

В-четвертых, есть скрытые угрозы. Не стоит забывать о транспортном потоке «Зеонбуда» со спутника. Будет он кодироваться? Не будет? Никто об этом пока не заявлял. Но смотреть сигнал можно уже сегодня. То, что еще недавно было технически невыполнимо и принималось исключительно на профессиональное оборудование – сегодня доступно простому обывателю. И я уверен, что рынок быстро сориентируется, как осчастливить желающих смотреть украинское ТВ со спутника. Выход – приемник для работы с DVB-S2 T2-MI Multistream.

Как долго продержится в открытом доступе сигнал «Зеонбуда» неизвестно. Но рядом есть раздражитель – доступ к сигналу российского оператора цифрового ТВ со спутника «РТРС». На антенну небольшого диаметра можно свободно принимать 20 российских телеканалов, включая общефедеральные. Кодировать свои потоки агитпром из Кремля явно не собирается. Задачи ставятся иные. Популяризация. И это мы еще не говорили о кордшаринге и IP-пиратстве…

Мне кажется, что к кодированию медиагруппами своих каналов готовятся все. Каждый мечтает ухватить новый рынок. Нас ждут новые вещатели на спутнике. Например, компания «Укркосмос» активно пытается развивать проект «Країна ТБ» и выводит на орбиту региональные каналы, для которых новый канал распространения мог бы стать подспорьем не только в плане потратить деньги, но и заработать, имея 100% покрытие домашнего региона.

Насколько справится рынок и непосредственно зритель с подобным вызовом – покажет время. Последнее слово как всегда за государством и регулятором – Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Ведь можно смело пережить кодирование каналов, находясь в Киеве, Житомире или Мариуполе, а что делать согражданам на оккупированной и аннексированной территории, для которых телеканалы медиагрупп были связью с Родиной?

Закодируют ли украинские медиагруппы спутниковый сигнал своих телеканалов весной 2018 года? Да

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