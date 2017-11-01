Как смотрят DIVAN.TV. Анализ аудитории одного из крупнейших ОТТ-сервисов Украины

Международный ОТТ-сервис DIVAN.TV предоставил Mediasat на эксклюзивной основе аналитику своей аудитории. В отчёте отражены следующие показатели: доля зрителей за пределами Украины, средняя сумма, потраченная подписчиками в месяц, и рейтинг устройств/платформ, которыми пользуются абоненты DIVAN.TV.

DIVAN.TV за рубежом

DIVAN.TV доступен жителям в 200 странах мира. Кроме украинской аудитории, которая является самой большой по количеству активных абонентов, выделяется ещё ряд регионов, где сервис пользуется популярностью.

Лидером среди зарубежных стран по количеству зрителей DIVAN.TV стала Россия. Данный факт подтверждает то, что в стране есть украинская аудитория, которая хочет смотреть украинское телевидение. На втором месте стабильно закрепились США и Канада. Также DIVAN.TV широко используется в странах Европы (Испания, Великобритания, Чехия, Италия и Франция) и в Латинской Америке.

Популярность DIVAN.TV также связана с официальным присутствием сервиса на платформах всех ведущих производителях Smart TV (Samsung, Philips, Sony, LG и др.) во всем мире. Также росту аудитории DIVAN.TV способствуют популярность ТВ-приставки, например, Apple TV, где украинский сервис официально представлен с 2016 года.

На чём смотрят DIVAN.TV?

DIVAN.TV позволяет своим абонентам не привязываться к одному устройству: телевизор, ноутбук, планшет или смартфон. Смотреть любимые фильмы и каналы можно с любого места, где есть подключение к сети интернет. Поэтому пользователи сервиса с легкостью смотрят DIVAN.TV на нескольких устройствах одновременно. Кроме привычных Smart TV, Web и мобильных устройств, также популярностью пользуются и приставки (Apple TV, Android-приставки и другие медиаплееры).

Высокая технологичность приложений DIVAN.TV на платформах Android и iOS, позволяет абонентам смотреть любимый контент с любой точки мира. За весь период существования мобильного приложения DIVAN.TV, его скачали более чем на 1 200 000 устройств только на платформе Android. Учитывая такое количество установок, специалисты Divan TV решили создать абсолютно новое и современное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое стало более удобным в использовании и наполнено новыми функциями.

Сколько денег тратят абоненты DIVAN.TV?

Существует миф, что легальный контент обязательно должен быть дорогостоящим. Но те абоненты, которые перешли на DIVAN.TV так не считают. Сейчас рассмотрим, сколько в среднем платят пользователи сервиса за доступ к любимому контенту.

Стоимость самых популярных тарифов на DIVAN.TV в среднем доходит до 100 гривен за один месяц. Если есть необходимость доступа к более широкому ассортименту каналов, то цены поднимаются всего на несколько десятков гривен. По данным DIVAN.TV, 55% абонентов выбирают пакет «Стартовый», включает в себя более 100 каналов, стоимость – 49 гривен в месяц.

Популярные функции на DIVAN.TV

Около 58% пользователей DIVAN.TV пользуются популярной функцией – «ТВ-Архив». Возможности «ТВ-Архива» позволяют просматривать любимый контент в записи, проматывать рекламу и формировать «собственный телеканал», состоящий из любимых передач, шоу и фильмов.

42% зрителей пользуются новым рекомендательным сервисом от DIVAN.TV. Алгоритм данной функции учитывает предпочтения и интересы каждого абонента индивидуально, и на основе полученных данных рекомендует контент к просмотру. Популярность рекомендаций вызвана тем, что благодаря рекомендательному сервису пользователь не тратит время на поиск фильмов или передач, а выбирает контент из предложенного списка.

Подводя итоги можно отметить несколько основных тенденций, которым следует аудитория DIVAN.TV:

Несмотря на большую популярность смартфонов, планшетов и прочих «карманных» гаджетов, большая часть аудитории DIVAN.TV предпочитает смотреть фильмы на большом экране и выбирает Smart TV.

Линейное телевидение по-прежнему остается популярным, но аудитория DIVAN.TV не может игнорировать технологический прогресс и постепенно переходит на сервисы с расширенными возможностями. Промотать рекламу, поставить на паузу, получить рекомендации – все эти возможности являются основными преимуществами, в сравнении с линейным ТВ.

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