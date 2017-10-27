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Весной следующего года украинские медиагруппы закодируют сигнал телеканалов, осуществляющих вещание со спутника. Об этом пишет LIGA.net.

По информации издания, 23 национальных телеканала, входящих в состав четырёх крупнейших телевизионных холдингов (1+1 media, StarLightMedia, Inter Media Group и «Медиа Группа Украина»), пришли к общему решению – закодировать спутниковый сигнал.

Сообщается, что ранее к кодированию спутниковых каналов не была готова группа каналов «Интер», но сейчас сразу несколько инсайдеров уверяют, что холдинг принял решение присоединиться к инициативе и таки включить кодировку на своих каналах.

Предполагается, что после кодирования, каналы медиагрупп войдут в состав операторов платного спутникового телевидения – XtraTV и Viasat Украина. В качестве системы условного доступа (кодировки), вероятнее всего, будет использоваться бескарточная система Verimatrix.

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  • Gladiator 2000

    Отличная инициатива.
    В Европе и таких популярных странах для туризма украинцев и россиян как Египет, Турция, Греция и так украинских каналов нет кабельной сети отелей. И это еще сигнал бесплатный. А теперь после кодировки они думают что кто-то заплатит за них в вышеупомянутых странах?
    Будем смотреть российские пропагандные телеканалы, они не кодируют для своих и украинских зрителей.

  • Александр Топырик

    И сразу подымут цену на кабельное.

  • Andrey Shevchenko

    Благодарю Братскую Россию за то что предоставляют нам бесплатные каналы на спутнике! Теперь я стану смотреть их больше и чаще. Кодируйте быстрее — гребите бабло мрази.

  • ElHomero

    было бы еще что смотреть на этих недо-каналах..)

    • satrap

      Дорогой, вы хоть представляете себе что входит в полный пакет каналов от НТВ + или Триколор? Я боюсь что вы в своей Свинопасовке о них даже не слышали, ни то что видели их. Сидите в погребе и смотрите 10 ущербных своих каналов.