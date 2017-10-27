Весной следующего года украинские медиагруппы закодируют сигнал телеканалов, осуществляющих вещание со спутника. Об этом пишет LIGA.net.

По информации издания, 23 национальных телеканала, входящих в состав четырёх крупнейших телевизионных холдингов (1+1 media, StarLightMedia, Inter Media Group и «Медиа Группа Украина»), пришли к общему решению – закодировать спутниковый сигнал.

Сообщается, что ранее к кодированию спутниковых каналов не была готова группа каналов «Интер», но сейчас сразу несколько инсайдеров уверяют, что холдинг принял решение присоединиться к инициативе и таки включить кодировку на своих каналах.

Предполагается, что после кодирования, каналы медиагрупп войдут в состав операторов платного спутникового телевидения – XtraTV и Viasat Украина. В качестве системы условного доступа (кодировки), вероятнее всего, будет использоваться бескарточная система Verimatrix.

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