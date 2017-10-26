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«Для развития 5G потребуется кардинально новый подход к распределению частот», – выводы европейского исследования

Борис Скуратовский
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tower sunset / telecommunications
В проведённом по заказу Еврокомиссии исследовании утверждается, что для поддержки стандарта 5G потребуется пересмотр принципов использования частотного спектра.

Авторы нового исследования, проведённого при поддержке Еврокомиссии, соглашаются с требованием операторов, желающих получать долгосрочные лицензии на использование частотного ресурса, однако считают, что для поддержки развития 5G технологий может потребоваться кардинально новый подход к распределению частот.

В докладе, подготовленном по результатам исследования, говорится, что действующий режим лицензирования, основанный на принципах выдачи долгосрочных эксклюзивных лицензий отдельным компаниям, «в целом соответствовал» требованиям операторов, предоставляющих привычные услуги.

В отчёте говорится, что так называемые принципы, благоприятные для инвестиций, столь любимые операторами, – такие как низкие цены резервирования на аукционах, цели покрытия, позволяющие сбалансировать прибыльность и социальные запросы, а также долгосрочное действие лицензий позволяют получать лучшие результаты в силу большей стабильности рынка.

В частности, результаты исследования показывают, что в странах, которые использовали именно такой подход, наблюдались более активное развёртывание сетей, более широкий выбор услуг и их более высокое качество, более высокий уровень обслуживания и большая конкуренция на рынке.

Однако, анализ возможных сценариев внедрения технологии 5G показал, что для обеспечения полноценной работы технологии нового поколения потребуется ряд дополнительных шагов.

«Внедрение технологии 5G потребует существенных изменений в подходе, поскольку многие базовые принципы её работы выходят за рамки, очерченные для традиционных мобильных сетей», – говорится в отчёте.

В докладе отмечается, что так называемое «лёгкое лицензирование», которое предусматривает низкие лицензионные сборы, покрывающие административные расходы, а также лицензированный общий доступ смогут помочь стимулировать рост количества новых 5G сетей.

Ещё один принцип, предложенный авторами отчёта, предлагает выдачу лицензий на использование частотного спектра не на общенациональном, а на местном уровне, что позволит различным операторам мобильных сетей предоставлять услуги 5G в различных уголках страны.

Кроме того, авторы доклада рекомендуют регуляторам предоставлять новым игрокам рынка частоты для работы служб 5G своевременно, сделав саму эту процедуру простой и недорогой.

В отчёте также подчёркивается важность выработки в рамках ЕС единого подхода к распределению частотного спектра, включая гармонизацию принципов использования диапазона 26 ГГц, что даст возможность запуска технологии 5G на всей территории ЕС.

В отчёте говорится: «Существует риск фрагментации национальных подходов при принятии окончательных решений, если они будут сделаны без координации между странамичленами ЕС. Это может ещё больше ограничить возможности для гармонизированного внедрения некоторых возможных услуг в диапазоне 26 ГГц на территории ЕС, а также ограничить потенциальные выгоды».

Из исследования вытекает, что операторы и регуляторы, в основном, высказывают желание сохранить существующий режим, в то время как представители других вертикальных отраслей готовы рассмотреть возможность внесения любых изменений, которые отвечали бы их потребностям и соответствовали бы временным рамкам инвестиций.

По словам авторов отчёта, исследование показало, что «заинтересованные стороны в целом хотели бы сохранения существующей практики лицензирования на эксклюзивной, индивидуальной основе, а также ожидают более активного внедрения более широких принципов распределения частотного ресурса, которые, по их мнению, смогут сильнее способствовать внедрению 5G сетей, дав возможности запуска новых вариантов их применений при сохранении принципов достижения целей построения Единого цифрового рынка».

Отчёт был подготовлен по заказу Европейской Комиссии специалистами телекоммуникационной компании LS, исследовательской фирмы PolicyTracker и консалтинговой фирмы VVA.

При его подготовке использовалась информация о текущей ситуации с распределением частотного ресурса, полученная от лиц, отвечающих за принятие решений в данной сфере, а также данные, полученные в результате анализа возможных вариантов использования мобильных сетей после внедрения технологии 5G.

Материалы исследования были опубликованы в преддверии позавчерашнего (24 октября) заседания Совета ЕС, на котором обсуждались и анализировались цели ЕС в сфере построения  цифровой экономики.

На прошлой неделе руководители более 30 европейских телекоммуникационных компаний призвали ЕС поддержать их инвестиции, увеличив срок действия лицензий.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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