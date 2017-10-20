В начале 90-х годов – в период начала формирования в Украине рынка современного радиовещания – появление новых радиостанций в городах и весях страны было часто неупорядоченным и хаотичным. Тогдашние первопроходцы радиоэфира, часто реализуя свои детские и юношеские мечты о собственном радио (которое крутило бы любимую музыку), просто находили необходимые финансовые средства, получали первые частоты (часто – заручившись поддержкой «влиятельных друзей»), устанавливали оборудование. И начинали конкурировать с тогдашним монстром-монополистом – системой Гостелерадио Украины, которое несло свои программы в массы через десятки разбросанных по всей Украине передатчиков и сотни тысяч подключённых к проводной сети «радиоточек». И эти самые «новые радиорубки» в каждом городе были свои, поющие и говорящие собственными голосами. Разумеется, иногда они старались в чём-то подражать своим «братьям и сёстрам» из других городов, «слизывая» успешные проекты и акции. Но – оставались при этом местными, информировали слушателя о местных новостях и событиях, освещали местные концерты и озвучивали в эфире письма с приветами и заявками, полученные с соседних улиц.

Безусловно, некоторым владельцам наиболее успешных радиостанций уже тогда становилось тесно в рамках собственных городов, и у них возникало желание начать вещать ещё на «пару-тройку» других населённых пунктов. Однако, старые – ещё советские – релейные линии, использовавшиеся для передачи сигнала между городами – имели весьма ограниченный ресурс (который был практически полностью занят государственными каналами), спутник был дорогой роскошью, а о раздаче сигнала через IP-протокол можно было только мечтать. К тому же, вещатели, «застолбившие» эфир в родных городах, не очень-то ждали у себя под носом «гостей» и, правдами и неправдами, пытались воспрепятствовать появлению «чужих» ретрансляторов. Поэтому, планы оставались всё чаще планами, а попытки воплощения их в жизнь, как правило, натыкались на целый ряд технических, финансовых и бюрократических «айсбергов».

Всё изменилось в конце 90-х, когда в радиобизнес начали приходить первые серьёзные инвестиции и большая политика, следствием чего стало появление в Украине первых сетевых радиостанций. А далее всё пошло, как снежная лавина: сетевиков, желающих «расставить флажки» по всей карте страны, в эфире становилось всё больше, свободных частот оставалось всё меньше, борьба за них становилась всё жёстче. В итоге сетевые радиостанции начали всё активнее теснить местных вещателей: кто-то был вынужден «уступить» частоту на конкурсе, кто-то – заключал договор о партнёрстве и ретрансляции с «сетевиком» (будучи не в силах выиграть конкуренцию за слушателя), а кто-то и вовсе продавал свою радиостанцию крупному холдингу.

Но даже когда крупные холдинги более-менее разделили рынок, опутав страну паутиной своих сетей, открытие новых сугубо местных радиостанций оставалось делом тяжким, хлопотным и неблагодарным. Во-первых, появилось устойчивое мнение о том, что небольшая местная станция просто не выдержит конкуренцию на местном рынке с ретрансляторами крупных холдингов (которые лишь транслируют готовый продукт и собирают рекламу). Во-вторых, получить частоту было по-прежнему тяжело, ибо, как только она появлялась, практически всегда находился какой-нибудь крупный холдинг, желавший «достроить» за счёт данной частоты одну из своих сетей, у которой пока не было частоты в данном регионе. А те немногие, которые всё же решались взяться за организацию местного вещания, очень часто через годик-полтора, наигравшись в «собственное радио», продавали станцию под очередной ретранслятор.

Впрочем, изначально некий паритет между сетевым и местным вещанием всё же соблюдался: во многих городах непосредственного вещания сетевых радиостанций организовывались местные студии, которые готовили и выдавали в эфир обзоры местных новостей, программы приветов и поздравлений, интерактивные игры и прочие передачи. Однако очень скоро это закончилось. Местные эфиры практически везде были свёрнуты, и само вещание стало организовываться технически таким образом, чтобы местные партнёры, собирающие локальную рекламу и следящие за исправностью передающего оборудования, вообще не имели возможности вклиниваться в эфир. Во-первых, таковы нормы украинского законодательства: эфир сетевой станции должен быть идентичным во всех городах вещания, на которые она имеет лицензию. И Нацсовет стал тщательно отслеживать соблюдение данной нормы. Во-вторых, и в самих холдингах в этих местных включениях не были особо заинтересованы в силу опасений «размытия формата» станции или возможных выходов в эфир «неучтённой рекламы». Поэтому очень скоро эфиры разных городов Украины стали похожи друг на друга, как две капли воды: практически везде присутствовали одни и те же бренды, ведущие, форматы, программы.

В итоге воз местного вещания наиболее активно продолжали тянуть лишь государственные радиостанции, работавшие по сложившейся ещё на заре независимости и уходившей своими корнями в советское прошлое схеме: в областных центрах в эфир первой общенациональной программы «вклинивались» в специально отведенные «окна» областные студии, и уже в таком виде сигнал шёл в эфир и по «проводам». В райцентрах к нему добавлялись районные студии (в «свои» окна), а в сёлах – местные «радиоузлы». Впрочем, со временем и эта система стала рушиться. Областные телерадиокомпании годами никто не реформировал и не заботился об их развитии и техническом переоснащении. Да и проводовые сети постепенно исчезали: время, стихийные бедствия и охотники за цветными металлами делали свои чёрные дела, а «Укртелеком», в чьём ведении эти линии находились, не горел желанием их восстанавливать, считая проводное радио убыточным. И в какой-то мере это соответствовало действительности: наиболее верной аудиторией проводного радио оставались представители старшего поколения, молодёжь же всё чаще от «радиоточек» отказывалась. Свою роль сыграли и общественно-политические процессы, проходившие в стране, связанные с разгосударствлением и приватизацией коммунальных СМИ.

Как следствие – многие населённые пункты Украины остались, по сути, вообще без радио. В особенности, это касалось отдалённых от областных центров и больших городов районов, куда не долетали сигналы «сетевиков», а местного радио просто не было. И тогда в индустрии, в органах власти и в целом в обществе возникло понимание, что с этим надо что-то делать. Ведь, в конце концов, местное вещание – это, кроме всего прочего, и фактор защиты информационной безопасности страны, и система оповещения населения, важность которой перешла из теоретической в практическую плоскость с началом российской агрессии на Донбассе. Да и инициированный в стране процесс децентрализации должен в итоге привести к появлению большего количества денег на местах. А стало быть – к появлению желающих работать на местных рынках, освещать местные новости, способствовать развитию местного бизнеса.

И такие желающие появились и начали громко о себе заявлять. Впрочем, эти самые желающие столкнулись с уже привычной для себя проблемой: конкуренцией за частоты с крупными холдингами, аппетиты которых не уменьшились. Равно как и желание продолжать «достраивать» свои сети. Кроме того, государство, наконец, принялось за построение сетей Украинского радио (реформированного в Общественное) в престижном FM-диапазоне, для чего одномоментно потребовалось большое количество столь дефицитных частот сразу по всей стране – ведь до сих пор частоты в данном диапазоне уходили, главным образом, к частным вещателям. В итоге практически каждое результативное решение, принятое на конкурсе, перерастало в скандал с взаимными претензиями и обвинениями. Если в конкурсе побеждал сетевой вещатель (общественный или коммерческий) – своё бурное недовольство выражал вещатель местный, обвиняя Нацсовет в предвзятости. Если же частоты доставалась местной станции – возмущался «сетевик», доказывая, что у местной компании «нет опыта и денег на освоение полученного ресурса».

В итоге в Нацсовете приняли соломоново решение по данному вопросу: развести вещателей по разным конкурсам – в соответствии с их «весовыми категориями». Иными словами, регулятор решил, что отныне часть конкурсов на радиочастоты будет объявляться для желающих «достраивать сети», а часть – сугубо для местных вещателей. Тем более, что просчитать и согласовать частоты для вещания с малой мощностью (какая и требуется локальной радиостанции) намного легче. И первый такой конкурс, рассчитанный на местных вещателей и охвативший 22 FM-частоты, Нацсовет огласил в конце мая текущего года (впоследствии решение о запуске конкурса было приостановлено и объявлено вновь, в связи с необходимостью коррекции его условий с целью создания более благоприятной атмосферы для его участников).

Итоги данного конкурса были подведены 5 октября. А уже 10 октября в помещении информационного агентства «Укринформ» состоялась пресс-конференция, посвящённая этому событию и запуску первого этапа развития обновлённого местного радиовещания в Украине. В пресс-конференции приняли участие глава Нацсовета по вопросам телерадиовещания Юрий Артёменко, член регуляторного органа Сергей Костинский и представители двух радиокомпаний, ставших победителями конкурса на радиочастоты для местного вещания в своих городах: директор ТРК Красноградщины «Центр» из города Красноград Харьковской области Андрей Копытько и директор ООО «РИА «Блиц» из Белой Церкви Киевской области Богдан Яременко. Появление на пресс-конференции представителей именно этих радиокомпаний было, в какой-то мере, символичным, ибо они представляют два различных типа вещателей, с различной историей и опытом, которые шли к получению заветной лицензии совершенно разными путями. Впрочем, к этому мы ещё вернёмся.

Открывая пресс-конференцию, Юрий Артёменко представил некоторые статистические данные, отметив, что сегодня в Украине работает 179 региональных и местных вещателей. На первый взгляд, данная цифра кажется немалой, однако, как указал Артёменко, если учесть размеры территории нашей страны, то такого количества местных вещателей совершенно недостаточно для обеспечения потребностей населения Украины в получении информации на уровне местных территориальных общин. При этом до сих пор их количество лишь уменьшалось – по объективным причинам, связанным с постепенным отмиранием в Украине технологически устаревшей системы проводного вещания. В частности, ещё в 2015 году в Украине насчитывалось 234 редакции проводного вещания, а в 2016 году их число сократилось до 199. А сегодня, согласно озвученным данным, их осталось всего 195. И практически на каждом заседании Нацсовету приходится аннулировать лицензию какого-либо проводного вещателя в соответствии с его заявкой.

Разумеется, свято место пусто не бывает, и на смену устаревшим технологиям приходят современные – такие, как Интернет-вещание. Однако, как справедливо отметил глава Нацсовета, наиболее массовым и наиболее популярным видом радиовещания в Украине пока остаётся FM-радио. Поэтому именно этот медиа-носитель и будет оставаться самым перспективным в ближайшее время с точки зрения возможностей развития местного вещания. Соответственно, с целью обеспечения более-менее равных возможностей доступа к частотному ресурсу для общенациональных и местных вещателей, в Нацсовете и решили обратиться к практике проведения своего рода «форматных» конкурсов.

Первый такой «форматный» конкурс был проведён для общенациональных вещателей: его итоги были подведены в конце августа, а безусловным лидером по количеству полученных частот стал третий канал системы общественного вещания Украины – радио «Культура». По словам Юрия Артёменко, развитие сети радио «Культура» станет приоритетом для Нацсовета на ближайшее время, ибо ни один коммерческий вещатель не представляет в украинском эфире подобный формат.

Второй форматный конкурс, итоги которого подводились 5 октября, был организован исключительно для местных вещателей, которые и стали победителями по подавляющему большинству частот. Лишь две частоты в Харьковской области отошли к Национальной общественной телерадиокомпании Украины – но с условием, что на этих частотах, помимо трансляции программ Украинского радио из Киева, будут осуществляться включения программ Харьковского филиала общественного вещателя.

Как отметил Юрий Артёменко, основным принципом определения победителя в конкурсе на частоты для местного радиовещания был принцип близости претендента к населённому пункту, на который просчитывалась конкретная частота. То есть, наибольший приоритет имели компании, наиболее осведомлённые в информационных потребностях конкретного региона. Также в Нацсовете старались учитывать интересы действующих редакций проводного вещания, желающих перейти в FM. А кроме того – обращали внимание на финансовые возможности претендентов. При этом принимать участие в конкурсе могли компании всех форм собственности.

Главными условиями участия в конкурсе для всех вещателей было наличие в программной концепции не менее 15% программ, освещающих события местного значения, а также возможность ретрансляции (при необходимости) исключительно программ каналов системы общественного вещания: Украинское радио, «Промінь» и «Культура». В Нацсовете понимают, что далеко не каждый местный вещатель обладает финансовыми и техническими возможностями для обеспечения круглосуточного вещания. Поэтому, в принципе, члены регулятора не против ретрансляции. Однако – лишь в том случае, когда речь идёт о ретрансляции программ общественного радио, развитие покрытия которого является одним из приоритетов. Поэтому данное условие должно стать своего рода предохранителем от возможной передачи выигранной частоты под ретрансляцию коммерческих сетевых станций, параллельно способствуя развитию сетей общественного вещания.

По итогам проведённого конкурса новые радиостанции начнут вещание в 19 городах, посёлках и сёлах, расположенных на территории 11 областей. По сути, было спасено 6 редакций проводного вещания, которые практически исчерпали свои возможности для вещания в рамках этой устаревшей технологии и, в случае неполучения эфирных частот, могли бы исчезнуть. Это, в частности, такие редакции, как «Радио Изюм» из города Изюм Харьковской области, радио «Говорит Красноград» из Краснограда Харьковской области, радиоредакция «Поступ» из Самбора Львовской области, студия «Радехов» в Перемышлянах Львовской области, «Радио Лубны» из города Лубны Полтавской области и студия «Ромен» из города Ромны Сумской области.

Если же говорить о победителях конкурса в разрезе областей, то лидерами стали Харьковская область (где своих владельцев нашли частоты в пяти населённых пунктах), Одесская область (три населённых пункта), а также Львовская и Киевская области (по два населённых пункта).

К сожалению, не все частоты, выставленные на конкурс, нашли своих победителей. На три частоты не было подано ни одной заявки. И это, по словам Юрия Артёменко, стало неприятным сюрпризом для членов регуляторного органа. Ведь речь идёт не о каких-то маленьких сёлах – речь идёт о таких достаточно крупных насёлённых пунктах, как Марганец в Днепропетровской области, являющийся крупным промышленным центром, Славута Хмельницкой области и Добровеличковка Кировоградской области. Как отметил глава Нацсовета, у членов регуляторного органа пока нет чётких ответов на вопрос о причинах отсутствия претендентов, высказав лишь предположение о том, что, возможно, потенциальные участники конкурса просто пропустили его объявление, либо не решились подавать заявки, опасаясь более сильных конкурентов (которых в итоге не оказалось). Впрочем, данные частоты, разумеется, никуда не денутся – они будут выставлены на следующие конкурсы.

Что же касается победителей конкурса, то, по словам Юрия Артёменко, в Нацсовете будут внимательно следить за соблюдением обязательств, взятых ими на себя при получении частоты. Иными словами, малейшее отступление от утверждённой концепции (в первую очередь – сокращение объёмов программ местной тематики) повлечёт за собой жёсткие санкции. Вплоть до обращения в суд с иском об аннулировании лицензии.

В свою очередь, член Нацсовета Сергей Костинский напомнил, что ещё два года назад Нацсовет фактически сделал одним из своих приоритетов вопрос развития местного вещания, а также – спасение существующих редакций проводного радио путём перевода их в эфир. Проект получил название «Вещание местных общин», а его инициатором стал бывший член регуляторного органа Владислав Севрюков, который сегодня является депутатом украинского парламента.

Данный проект реализуется и актуализируется Нацсоветом ради достижения четырёх стратегических целей. Во-первых – с целью поддержки децентрализации. По мнению членов Нацсовета, местное радио должно стать одним из факторов, способствующих развитию местного самоуправления и местных территориальных общин. Люди на местах должны быть в курсе того, что происходит в их районе, они должны влиять на процесс принятия решений и стать активными гражданами. А без местного вещания это достаточно сложно. Во-вторых – с целью объединения Украины через местное вещание, которое своими программами, новостями и репортажами обеспечивает интеграцию местной территориальной общины в украинское общество. В-третьих, местное вещание является частью системы оповещения населения о стихийных бедствиях и нештатных ситуаций. По словам Сергея Костинского, для Нацсовета крайне важно, чтобы все местные станции являлись частью системы оповещения и эффективно работали в данном направлении. И, наконец, четвёртая стратегическая цель заключается в создании «тотальной сети» общественного вещания – не только за счёт увеличения количества «собственных» частот общественного радио, но и за счёт ретрансляции его программ в эфире местных вещателей.

На протяжении двух последних лет длилась работа, направленная на подготовку законодательной базы для организации вещания территориальных общин. В первую очередь речь идёт об организации маломощного, локального FM-вещания. Сегодня данный законопроект, над которым работали члены регуляторных органов, представители индустрии, а также члены парламентского комитета свободы слова и информации, практически готов. И после его принятия в Украине должно – помимо коммерческого и общественного вещания – появиться также вещание территориальных общин, как третий вид вещания.

Однако действующее в Украине законодательство также даёт все возможности развивать местное радиовещание. И с целью стимулирования данного процесса в Нацсовете разработали рекомендации для потенциальных желающих поучаствовать в развитии такого вещания, которые состоят из трёх разделов. Первый раздел рекомендаций разъясняет, как заказывать FM-частоты. Второй – расписывает процедуру участия в конкурсах. А третий касается вопросов, связанных с непосредственной организацией FM-вещания.

По словам Сергея Костинского, Нацсовет заказал просчёт уже более ста FM-частот для нужд местного радиовещания. Которые постепенно выделяются УГЦР, проходят согласование в Генштабе и международную координацию, после чего передаются в Нацсовет для проведения конкурсов. В частности, до конца текущего года Нацсовет планирует выставить на конкурс FM-частоты для нужд местного вещания в 50 городах, посёлках и сёлах Украины.

14 сентября был объявлен один из таких конкурсов, на который было выставлено 12 FM-частот (наиболее повезло Черкасской области, где выставлено 4 частоты, а также Винницеой области, где объявлен конкурс на две частоты). А в оставшиеся месяцы года будет объявлено ещё два «местных» конкурса. Один из них охватит 18 частот в 9 областях Украины (лидером из которых будет Сумская область, для которой предполагается выделить 5 FM-частот), а на второй будут выставлены частоты в Харьковской области. По словам Сергея Костинского, Нацсовет планирует по-настоящему «запаковать» Харьковскую область местным вещанием: на конкурс будет выставлено не менее 20 радиочастот в райцентрах и крупных населённых пунктах области. Таким образом, каждый уголок Харьковщины получит своё местное радио.

Говоря о наиболее знаковых моментах, связанных с данным конкурсом, Сергей Костинский упомянул тот факт, что впервые в нём приняла участие территориальная община небольшого посёлка Рыково Херсонской области. По сути, местная территориальная община стала первопроходцем зарождающегося проекта вещания общин, узнав о котором она и подала заявку на просчёт частоты. У территориальной общины данного посёлка пока нет никакого опыта организации радиовещания, однако есть огромное желание заполнить информационный вакуум, до сих пор царивший в эфире данного уголка области. Поэтому поддержать создаваемую радиоредакцию на конкурсе приезжал сам глава местного совета. Также Сергей Костинский напомнил об опыте Сартаны – небольшого населённого пункта вблизи города Мариуполя Донецкой области. Местная территориальная община в своё время также заказала просчёт частоты, частота была найдена. Но в итоге инициаторы её просчёта на конкур не подались, и на последующем конкурсе данную частоту получила волонтёрская радиостанция «Тризуб».

Своими впечатлениями от конкурса и своим видением развития местного вещания поделились и представители сектора местного вещания – уже упомянутые выше директор ТРК Красноградщины «Центр» из города Красноград Харьковской области Андрей Копытько и директор ООО «РИА «Блиц» из Белой Церкви Киевской области Богдан Яременко. Две эти компании шли к получению заветных лицензий разными путями и представляют собой два разных «крыла» системы местного радиовещания Украины. Первая – ТРК Красноградщины «Центр» – имеет давнюю историю работы в формате проводного вещания на Красноградщине, соответствующий опыт и творческий коллектив. Вторая – ООО «РИА «Блиц» – новичок в радиобизнесе (с которым до сих пор компанию связывало лишь сотрудничество в области радиорекламы), создающий радио, по сути, с нуля. Компания уже шесть раз подавала свои заявки на участие в конкурсе (причём, три – за последние три года), и вот, наконец, ей улыбнулась удача, и она получила возможность для реализации своих планов.

Андрей Копытько вкратце обрисовал ситуацию с местным радиовещанием в Харьковской области. По его словам, ещё не так давно каждый район и каждый крупный населённый пункт области имел собственную коммунальную редакцию проводного вещания, а сегодня их осталось лишь 16. В 2013 году, когда возглавляемая им ТРК Красноградщины «Центр» переоформляла лицензию на проводное вещание, в районе насчитывалось примерно 1 700 радиоточек. Сегодня их осталось около 300, и половина из них фактически не работает. Именно поэтому перед компанией встал вопрос о переходе на эфирное вещание. Ещё в январе 2016 года было принято соответствующее решение, подготовлены необходимые документа, а в июне того же года – подана заявка на просчёт частоты в Краснограде для нужд местного радиовещания. Необходимую частоту в УГЦР нашли весной 2017 года, после чего она была выставлена на конкурс, в котором компания и была призвана победителем.

До сих пор компания вела вещание на проводной сети Красноградского района в объёмах около часа по будням. Теперь же радиостанция планирует вести круглосуточное эфирное вещание, 12 часов которого будет отдано под трансляцию местного продукта, а оставшиеся 12 – под ретрансляцию программ Первого канала общественного радио Украины.

Политика децентрализации и развитие местного самоуправления дают свои результаты: по словам Андрея Копытько, компания получила необходимое финансирование, которое даст возможность приобрести передатчик и антенно-фидерную систему, а также полностью оборудовать новую радиостудию по последнему слову техники. Предприятие идёт в ногу со временем и планирует параллельно с эфирным FM-вещанием также запустить трансляцию своих программ в Интернете. Параллельно компания планирует развивать и телевизионное вещание – она уже получило соответствующую лицензию, дающую ей право транслировать свои программы в сети местного кабельного оператора, а также имеет собственный канал в YouTube.

Говоря о контенте, который радиостанция планирует представлять в эфире, Андрей Копытько отметил, что предприятие обладает большим архивом оцифрованных аудиоматериалов, начиная приблизительно с 2007 года, а также множество пока ещё не оцифрованных материалов, записанных на магнитную ленту. В частности, это программы о жизни выдающихся людей края. FM-вещание даст станции возможность обмениваться контентом с коллегами из других районов области – из Изюма, Лозовой, Кегичевки, да и из самого Харькова. В первую очередь, это будут информационные программы. Также эфирное вещание открывает перед компанией новые финансовые горизонты – в частности, появится возможность делать программы музыкальных поздравлений, заниматься изготовлением и размещением рекламы. Ну и, разумеется, в FM-эфире Красноградщины появятся программы Первого канала Украинского радио, которых до сих пор там не было.

В свою очередь, Богдан Яременко, представлявший ООО «РИА «Блиц» из города Белая Церковь, сообщил, что его компания вынашивала планы запуска собственной радиостанции ещё с 2002 года, и уже неоднократно подавала заявки на участие в конкурсах. В прошлом в городе Белая Церковь вещали две местные эфирные FM-радиостанции, однако одна из них (Майдан FM) потеряла свою лицензию в 2010 году из-за некоторых юридических вопросов. И сегодня из 10 вещающих в городе FM-радиостанций местной является лишь одна, чего явно недостаточно ни для нормального обеспечения информационных потребностей жителей Белой Церкви, ни для конкуренции на рынке. Белая Церковь – это город с населением в 200 000 человек, в котором происходит множество различных событий, о которых люди желают знать, но не имеют такой возможности.

По словам Богдана Яременко, в ООО «РИА «Блиц» смогут не только выполнять минимальную квоту в 15% местного информационного продукта, но даже перевыполнять её: в планах станции – готовить до 25-30% программ на местную тематику. А вот в сферу телевидения компания пока не рвётся: для начала надо освоиться в сфере радио, а потом уже, исходя из полученного опыта и наличия финансов, можно будет думать и о дальнейшем развитии.

В общем, можно смело резюмировать: старт масштабному проекту по возрождению в Украине местного радиовещания дан. Слушателей в разных уголках страны ожидает появление новых «радиоголосов», а потенциальных местных вещателей – широкое поле новых возможностей!