18 сентября 2017 года на онлайн-издании о нарушении авторских прав в интернете TorrentFreak появился материал, который «передавал привет» Украине. Приводим его перевод полностью.

MPAA, RIAA и другие гиганты индустрии развлечений недовольны тем, как Украина борется с онлайн-пиратством, и называют её «безопасным убежищем» для многих пиратских сайтов. В своей рекомендации правительству США правообладатели просят приостановить или ограничить торговые преференции до тех пор, пока ситуация не улучшится.

Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) рекомендует правительству США приостановить распространение общей системы торговых преференций для Украины. Альянс заявляет, что страна делает недостаточно для защиты интересов правообладателей.

По их утверждению, за прошлый год Украина получила $53,7 миллиона односторонних беспошлинных преференций в США. В то время как американские компании понесли миллионы долларов убытков из-за интернет-пиратства в Украине.

IIPA, в состав которого входят ассоциации правообладателей MPAA, RIAA и ESA, характеризует Украину как «тихую гавань» для пиратских сайтов. И хотя 10 лет назад, после прошлых санкций, удалось подавить распространение пиратского контента на физических носителях, цифровое интернет-пиратство процветает до сих пор.

Одна из основных проблем – то, что хостинговые компании предлагают свои услуги сайтам, нарушающим авторские права. Без надлежащего контроля всё больше и больше сайтов переносят на них свои мощности.

«Слабый контроль за цифровым контентом и игнорирование проблем защиты авторских прав в течение многих лет привели к экспоненциальному росту числа незаконных пиринговых (P2P) пиратских хостингов и веб-сайтов, среди которых и крупнейшие в мире торренты, которые хостятся в Украине, – пишет IIPA. – Последние несколько лет интернет-пираты, пользуясь нынешним беззаконием, целенаправленно перемещают свои сервисы и сервера в Украину. Многие из этих незаконных ресурсов ориентированы на аудиторию в Европе и Соединенных Штатах».

Правообладатели приводят в пример уже несуществующий сайт ExtraTorrent. Но также отмечают, что в Украине есть и много других торрентов, пиратских ресурсов, кибер-блокировщиков и дорвеев.

Хотя пиратские сайты размещаются по всему миру, эта проблема особенно актуальна в Украине, так как многие местные хостинговые компании не обрабатывают заявки на удаление пиратского контента. И это несмотря на неоднократные призывы правообладателей к сотрудничеству.

«Многие веб-сайты, предлагающие ворованные авторские материалы, процветают. Частично из-за поддержки местных интернет-провайдеров, – говорят в IIPA. – Уже в течение многих лет правообладатели пытаются заключать частные соглашения с интернет-провайдерами по созданию эффективных механизмов для борьбы с незаконными сайтами и уменьшению нелегального пирингового трафика. Однако, в силу отсутствия законодательства, эти усилия, как правило, безуспешны. Хотя некоторые интернет-провайдеры и удаляют ссылки по запросу».

Чтобы добиться реального прогресса, правообладатели призывают обновить законодательство, чтобы иметь возможность привлекать интернет-сервисы к ответственности и облегчить борьбу с пиратскими ресурсами в Украине.

«Законодательство нужно для введения надлежащих notice and takedown положений. Которые включают требование, чтобы интернет-провайдер ограничивал доступ к физическим (или юридическим) лицам, регулярно нарушающим авторские права. Также требования сохранять информацию для правоохранительных органов и обеспечить ответственность третьих лиц в отношении интернет-провайдинга».

Помимо интернет-пиратства, IIPA также указывает на неправильное функционирование обществ по сбору авторских отчислений в Украине. Они полагают, что на данный момент есть 18 активных и конкурирующих организаций, создающих хаос, в котором правообладатели не получают должной компенсации.

IIPA рекомендует правительству США принять его петицию и приостановить или отозвать преференции для Украины до тех пор, пока не будут предприняты должные меры.

Правительство Украины, со своей стороны, информирует правительство США об уже достигнутом прогрессе. Сейчас в работе уже есть несколько новых законопроектов, направленных на улучшение защиты прав интеллектуальной собственности. Вопрос борьбы с пиратством является одним из «ключевых приоритетов» национальной политики, и Украина все же надеется предотвратить возможные санкции.

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