1 января в Украине вступил в силу законопроект №3504 «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)» принятый Верховной Радой и подписанный Президентом осенью прошлого года. С этого момента прошло уже более, чем полгода. Чем сегодня живёт рынок платного телевидения, как развиваются бизнес-отношения между провайдерами и медиагруппами, какие трансформации ожидают телевизионный рынок Украины в будущем? Об этом и многом другом мы поговорили с Ярославом Пахольчуком, исполнительным директором холдинга 1+1 медиа.

— Переход на платную модель с 1 января 2017 дал ожидаемый результат?

На рынке чувствуются изменения, и мы ощущаем их вместе с рынком, потому что являемся активным участником этих изменений. Если говорить коротко – мы получили тот результат, на который рассчитывали. И мы не разочарованы. Довольны тем, что произошел конструктивный диалог с сегментом провайдеров. Из многомиллионной армии украинских платных абонентов нас смотрят 3.8 млн. По ощущениям, в тени остаются еще около 20-25% и это отвечает нашим исследованиям. Также мы видим, как изменилась цена у провайдера на услуги телевидения для конечного потребителя, что позитивно влияет на рынок. Телевидение не может быть бесплатным, это такой же продукт, как и другие сервисы. Главное, что уже в начале 2017 года после всех изменений декабря 2016, у нас начался диалог о следующем периоде. Рынок и дальше ожидает от нас новых изменений и готов вместе с нами расстраивать этот сегмент. Поэтому, мы как медиагруппа 1+1 медиа, довольны проделанной работой.

— Условия от кабельных операторов, провайдеров IPTV и ОТТ отличаются? Будет ли уравнение цен для технологий – 6 и 6 грн?

Есть история формирования цен. Цена на ОТТ для операторов не менялась последние 3 года, и мы далее не планируем ее менять ни в 2018, ни, наверное, в 2019 годах. Мы не утаиваем, что постепенно в какой-то перспективе, цена для IPTV провайдеров станет сопоставимой с ценой для ОТТ. Это не краткосрочная перспектива, а скорее перспектива нескольких лет, которая не будет зависеть от природной инфляции. К этому все идет. Для сравнения цен должны произойти две инициативы над которыми мы работаем долгое время: кодирование спутника и отключение аналогового эфирного вещания. Это кардинально перераспределит аудиторию между разными сегментами платного ТВ и даст больший контроль за контентом, возможность четко сегментировать аудитории, выстраивать более сложные и прогрессивные формы сотрудничества.

— Как подсчитать количество абонентов/зрителей у IPTV провайдера, если услуга предоставляется через плейлист с сервера и не вся абонентская база даже в курсе о ТВ?

Эта ситуация порождает то, с чем все борются – с нечестной конкуренцией и андеррепортингом. Такие решения дают возможность нечистым на руку провайдерам монетизировать ТВ мимо правообладателей и создавать перегибы на рынке в конкуренции с игроками, которые работают легально.

Вступая в коммерческие отношения с провайдером мы всегда согласовываем правила игры: регулярная отчетность, прозрачность, аспекты аудита

С большинством провайдеров вступая в коммерческие отношения, мы согласовываем правила игры: регулярная отчетность, прозрачность, аспекты аудита. Проблема, которую мы обсуждаем – четко сформировалась во втором квартале этого года. И это хорошо, что рынок живой, рынок реагирует и нет недели, чтобы мы не получили информацию от его участников о злоупотреблениях на их территории. И мы стараемся оперативно реагировать на подобные вещи.

Мы категорически против телевидения как бонусного бесплатного сервиса вместе с услугой интернет. Если оператор предоставляет ШПД и считает, что ТВ не является основной историей развития его бизнеса – имеет полное право предоставлять исключительно ШПД. А ТВ отдать на аутсорс ОТТ-провайдерам.

Мы категорически против бизнес-модели, когда телевидения является бесплатным бонусом к услуге интернет

Если он хочет предоставлять линейное телевидение, а мы понимаем, что ТВ и ШПД – это нераздельно, и являются комплексной услугой, − будем договариваться. Нужно понимать, что есть определенные границы и грани, нельзя обесценивать услугу, и работать необходимо над понятной политикой ценообразования. Мы ведем работу над выравниваем рынка, над формированием культуры потребления платного контента, которой по сути у нас в стране и не было. Большинство провайдеров ШПД понимают, что без линейного ТВ и дополнительных прав – бизнес не построить. Этот эволюционный путь пройден во всем мире и Украина не первопроходец. Мы не хотим сейчас отвечать за провайдеров, но практика показывает, что это конкретный конкурентный сегмент, и для того, чтобы быть в нем успешным, нужно объединять и контролировать услуги. Чем больше услуг ты предоставляешь клиенту – тем меньше у тебя отток и тем более эффективен твой бизнес-кейс. Очень сложно за день-два выровнять рынок, который не развивался десять лет. Будем исправлять, уже начали. Нужно ведь с чего-то начинать.

Чем больше услуг ты предоставляешь клиенту – тем меньше у тебя отток и тем более эффективен твой бизнес-кейс

Накануне мы приняли для себя решение, что с такими игроками, у которых телевидение предоставляется через плейлист с сервера и у которых нет абонентской базы – мы просто не будем сотрудничать и подписывать договора. А по факту выявления нарушения авторских прав – будем формировать претензионную работу. Мы к этому готовы, наш юридический отдел отработал механизмы фиксации, претензий, исков. Сейчас в компании идут три судебных процесса и очень скоро будут первые факты судебных решений.

— Может ли провайдер оплачивать телеканалы вашей медиагруппы и предоставлять их абоненту «бесплатно» в счет оплаты ШПД?

Когда в рекламных материалах и на сайте оператора пишется слово «бесплатно» − потребитель понимает, что это бесплатно и надолго. Он не обязан понимать, что это маркетинговое проявление, которое ним неправильно трактуется. Мы сами порождаем проблему, с которой стараемся бороться. Поэтому, 1+1 медиа за то, чтобы на рынке была честная конкуренция, и чтобы наш контент имел конкретную ценность для потребителя.

Приоритетом на 2018 год для нас является контроль за использованием наших прав, в том числе на пакетирование наших каналов

В середине 2016 года, когда мы начали диалог с рынком, то этому вопросу уделили немного меньше внимания, чем необходимо. Были очень сжатые сроки, и другие приоритеты. Важно было договориться, чтобы схема, которая работает сегодня – была реализована. Приоритетом на 2018 год для нас является контроль за использованием наших прав, в том числе на пакетирование наших каналов. Мы не намерены вмешиваться в хозяйственную деятельность самих провайдеров. Но то, насколько прозрачна и конструктивна конкуренция между провайдерами – процесс, который задевает и нас. Потому что эта конкуренция является драйвером роста самого рынка и рынка роялти. Когда начнем обговаривать вопрос цены на 2018 год – будем обращать внимание и на этот аспект. Если кто-то что-то взял бесплатно и бесплатно раздает – у него, конечно, своя экономика, но в целом, провайдерский и коммерческий бизнес должен строиться на том, что ценится – то есть, на авторском праве и формировании привычки у потребителя платить за контент. Это наследие нам досталось от СССР, где телевидение было бесплатным, но с пропагандой. И ключевое слово тут «бесплатно», соответственно без права контроля качества и наполнения.

Провайдерский и коммерческий бизнес должен строиться на том, что ценится – то есть, на авторском праве и формировании привычки у потребителя платить за контент

В Британии, например, люди знают, что, приобретая телевизор, они обязаны ежегодно оплачивать «телевизионный налог» в 144 фунта и взамен получают набор каналов и услуг от ВВС. У нас такого не было и люди привыкли, что ТВ − это бесплатно. Хотя на самом деле, чтобы создать это самое ТВ − необходимы серьезные финансовые ресурсы. А формирование привычки ценить и оплачивать – они очень важны.

— Права на кэтч-ап будут передаваться провайдерам?

Кэтч-ап − это, по сути, библиотека VOD на которую приобретаются отдельные права. На часть продуктов у нас есть права, на часть нет. Но существует четкий тренд, − с каждым годом процент библиотеки с такими правами только возрастает. На сегодняшний момент мы изучаем спрос и предоставляем эти права с каналами Viacom, дистрибуцией которых занимаемся на территории Украины. Все правила очень четко расписаны, но количество желающих от общего количества игроков на рынке – на данный момент небольшое.

— Новые условия с 2018 года – миф или реалии? Насколько запланировано изменение цен за телеканалы медиагруппы к 2019, 2020м годам?

Все зависит от того, насколько изменится рынок. Наше идеальное видение развития платного сегмента подразумевает кодирование спутникового сигнала в первом квартале 2018 года и через полгода отключение аналогового эфирного вещания.

Идеальный сценарий развития рынка платного ТВ – это отключение аналога и кодирование спутникового сигнала

Нам важен интервал между этими двумя событиями, чтобы произошло насыщение рынка сет-топ-боксами. На данный момент ведется диалог с регулятором, «Зеонбудом», медиагруппами и параллельно идет работа по выбору системы условного доступа для кодирования. Назвать сегодня четкие даты и сроки пока рано, но однозначно это все в 2018. Наша ценовая политика четкая и прозрачная – сегодня это 75 копеек с абонента, и она одинакова для провайдеров любого размера. Цена с 1 января 2018 будет однозначно выше – это вопрос нашего ценообразования. На сколько она будет выше − все зависит от фактора изменений на рынке. Если инициативы будут откладываться – будем вносить корректировки и просчитаем органическую цену. Цена для ОТТ-провайдеров точно меняться не будет.

— Как бороться с андеррепортингом и пиратством среди провайдеров?

С пиратством среди провайдеров бороться очень просто – зафиксировали факт нарушений авторских прав и дальше идем в суд. Фиксация – это пока еще сложная процедура, но она отработана и действенна. Что касается андеррепортинга – тут сложнее, но постепенно рынок отбеливается. На сегодняшний день нашими службами проводятся работы, где мы ищем провайдеров, которые еще не заключили с нами договор, либо мы о них не знали. Например, когда телеканал «1+1» переходил на другой спутник, мы начали получить звонки от зрителей, и выявили 30 провайдеров о существовании которых мы даже не догадывались. Еще мы практикуем работу в полях: берем населенный пункт, анализируем явное количество домохозяйств, которые смотрят телевидение, и просчитываем, сколько абонентов может быть у провайдера. Высаживаем десант, ходим по подъездам, проверяем, снимаем квартиры, подключаемся к провайдеру, перепроверяем. Это ресурсная работа, но мы должны понимать, где наши абоненты, провайдеры, с которыми мы хотим сотрудничать. С начала года в такой способ мы увеличили абонентскую базу на 400 тыс. Был интересный случай: позвонила зрительница и пожаловалась, что на канале «Бигуди», где шел ее любимый турецкий сериал − местный провайдер врезал рекламу, и это ее очень раздражало. Нашли нового клиента, рекламу больше не врезает, честно работает. Абоненты нам очень сильно помогают в контроле предоставления услуг и качества сигнала.

— Как бороться с пиратскими ОТТ-сервисами?

Если провайдер мешает развитию рынка, создает нечестную конкурентную среду для других участников рынка, мы приняли решение с таким провайдером не сотрудничать. Принципиально. Это как опухоль, мы теряем деньги, репутацию, если начинаем работать с ним. Если сервис меняет свою модель, идет на диалог, готов инвестировать, отбеливаться – мы готовы сотрудничать. Этот путь мы прошли 2 года назад в сегменте Digital, когда начали раздавать контент через свой плеер. У нас была аналогичная проблема и нам задавали вопрос: зачем вы отдаете ему свой плеер, если он пират? Общепринятого списка таких ресурсов и сервисов не было. А сейчас уже есть. В то время, ресурсам, которые общепринято считались пиратами (EX, FS) мы категорически отказали в сотрудничестве, хотя от них были вкусные коммерческие предложения.

Если сервис меняет свою модель, идет на диалог, готов инвестировать, отбеливаться – мы готовы сотрудничать

Некоторые площадки к нам приходили, предлагали деньги, чтобы мы не называли их пиратами и не формировали им соответственный имидж. Была и другая группа площадок, готовых к диалогу, готовых к изменениям и платить за контент, и, если мы видели, что нас все устраивает – продолжали отношения. Если от нас ждут резких изменений, разочаруем, за день ничего изменить нельзя.

— Когда медиагруппы запланировали закодировать свои телеканалы?

Идеально – это первый или второй квартал 2018 года. Более реалистично я вижу 2 периода – май или август 2018.

Медиагруппы закодируют спутниковый сигнал или в мае, или в августе 2018 года

Сейчас мы рассматриваем технические решения и понимаем, что система уловного доступа должна быть безкарточной, чтобы нивелировать проблемы кардшаринга и пиратства. Verimatrix – одно из решений, которое мы рассматриваем и консультируемся с интеграторами.

— В стране 5 000 000 домохозяйств смотрят спутник, что делать с этой армией «любителей бесплатного»?

Мы знаем, что наш контент является одним из самых ценных для украинского зрителя. Зритель, который смотрел нас со спутника бесплатно – пойдет за нашими каналами. Подтверждением этого является аналитика провайдеров платного ТВ, когда даже в наиболее диверсифицированных пакетах (100+ каналов), мы видим, что показатели телесмотрения медиагрупп – более 50%. В меньших пакетах эти цифры достигают 80%. Соответственно, мы знаем, что зритель нас смотрит, ценит и хочет видеть. Это будет ключевым драйвером, чтобы начать что-то менять. Безусловно, не все 5 млн. домохозяйств предпочтут DTH-платформы. Кто-то пойдет в Т2, кто-то в эфирное аналоговое ТВ, кто-то в IP. По нашим прогнозам, около 20% останутся смотреть открытые спутниковые телеканалы, ведь, во-первых, не все украинские каналы закодируются, и, во-вторых, это зритель, которому, скорее всего, не интересно украинское ТВ либо у них нет возможности платить за контент. На первых порах просмотр украинских каналов возможен будет через существующие платформы, например, Viasat Украина. Сет-топ-бокс будет стоить – 20$. САМ-модули будут только для сегмента В2В. Если появится спрос – будут модули для В2С и потребители с дорогими спутниковыми приемниками смогут смотреть ТВ со спутника без замены приемника. Также мы не исключаем, что в связи с изменением условий на рынке платного спутникового ТВ – количество платформ может увеличиться. За всю историю их было 5: Viasat, «Поверхность+», MyTV, Xtra TV, «Либідь ТБ». Выжили две, собрав не более 150-180 тыс. абонентов, потому что DTH-рынка не было, а конкурировать с 80 открытыми каналам и быть успешным – нереально. Теперь условия будут одинаковыми для всех.

— Кодирование спутника – капитализация «Зеонбуда» и увеличение его аудитории?

Я думаю, что это закономерное развитие индустрии, учитывая социальный и экономический профиль аудитории «Зеонбуд». Если говорить о наполнении пакета каналов в Т2 – это национальные телеканалы, в большей мере информационные, и это продукт для социального сегмента населения. При прошлой власти в планах «Зеонбуд» было введение платных пакетов, в долгосрочной перспективе. Сегодня эти перспективы уже должны были наступить. Теперь же, когда кодирование снято как 2.5 года, сделать это намного сложнее.

Аудитория, которая переходит на Т2 – априори не имеет альтернативы телепросмотра

Вчера мы еще называли эту компанию монополистом, были претензии от Антимонопольного комитета, Нацсовет поднимал вопрос легитимности лицензии, сегодня уже на это никто не обращает внимание. Учитывая всю одиозность этой организации и не совсем понятную структуру акционеров − не ясно, где же у нее капитализация, поэтому и сложно прогнозировать события. Учитывая, что мы говорим о развитии рынка, аудитория, которая переходит на Т2 – априори не имеет альтернативы телепросмотра. Если у нее будет другой платный провайдер, с другой технологией, качественным набором телеканалов – можно смело конкурировать с Т2 и забирать абонентов себе. Наши соседи (Польша, Германия) давно отказались от аналогового эфирного ТВ, при этом у них в спутниковом сегменте огромнейшая аудитория – 45-55% платят за DTH. Аналогичные цифры в кабеле, ОТТ, а параллельно есть еще и эфирное цифровое ТВ, аудитория у него меньше – его смотрят социальные слои населения. Проблема Украины – это проблема неплатежеспособности населения в последствии других проблем. Все будут успешными, когда наши граждане будут более платежеспособны. Поэтому, всему свое время. Когда потребитель будет готов заплатить за лучший продукт – он будет за него платить.

— 1+1 медиа против отключения аналогового эфира?

Мы не против отключения эфирного аналогового вещания, но в первую очередь, хотим получить равноценную замену аналогового покрытия цифровым.

1+1 медиа не против отключения аналога, 1+1 медиа за равноценную замену аналогового покрытия цифровым

Перед отключением аналогового вещания мы хотим, чтобы наш зритель, который нас смотрит при помощи аналогового эфира – и дальше нас смотрел, но уже в Т2. У нас нет позиции «ПРОТИВ», у нас есть категорические возражения о том, как все это происходит. Сегодня 1+1 медиа платит более 100 млн. грн. в год за аналог, эти платежи являются существенной составляющей как нашего расходного бюджета, так и части доходов Концерна РРТ. Так уж исторически сложилось, так строилась когда-то общесоюзная эфирная сеть с тем количеством передатчиков и мощностями. За годы независимости − мы очень много проинвестировали в эфирное ТВ.

Сегодня 1+1 медиа платит более 100 млн. грн. в год за аналог

Нам говорят: давайте отключать аналог, но при этом нам не совсем понятна структура собственности провайдера эфирного цифрового ТВ¸ неизвестна и реальная карта покрытия сети Т2. Есть заявления провайдера Т2 о 95% покрытия населения страны, но на практике это никем не подтверждено. Поэтому у нас вопрос – кто в стране может подтвердить эти цифры? И когда аналог окончательно отключат – с каким охватом населения страны останутся украинские телеканалы? Вот что нас больше всего интересует.

Смена одного технического параметра сигнала Т2 существенно улучшит прием сигнала и до 15% увеличит зону покрытия каждого цифрового передатчика

1+1 медиа, в первую очередь, как я уже говорил ранее, интересует, не пострадает ли от такого перехода наш зритель, поэтому мы активно участвуем во всех профильных государственных рабочих группах по урегулированию данного вопроса и неоднократно представляли свое видение. Недавно, по-моему мнению, мы предложили очень эффективный и компромиссный вариант выхода из тупика, при этом для его реализации не потребуется капиталовложений и дополнительных профильных согласований, а именно – смена одного технического параметра сигнала Т2 (модуляция 256QAM на 64QAM), который существенно улучшит качественный прием зрителем программ в цифровом эфире и до 15% увеличит зону покрытия каждого цифрового передатчика. Надеемся, что это позволит вернуться в конструктивное русло диалога в отрасли и выполнить постановление КМУ и даст возможность в сроки отключить аналоговый эфир.

— Нужен ли альтернативный оператор эфирной «цифры»?

Наличие конкуренции всегда приводит к улучшению качества предоставляемых услуг, поэтому если Концерн РРТ станет оператором общенационального мультиплекса − мы не против вести с ними диалог. Сейчас у нас нет претензий к Концерну, они каждый месяц извещают нас, предоставляют отчеты: перечень передатчиков, мощность, график сбоев, пересчитанная конечная стоимость к оплате оказанных услуг.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.