Телеканал о моде World Fashion этой осенью перезапускает сетку вещания, а также проводит ребрендинг – меняет графическое оформление и обновляет логотип. Об этом пишет «Кабельщик» со ссылкой на пресс—службу канала.

В сообщении отмечается, что эфирное наполнение World Fashion Channel пополнят новые программы, шоу и сериалы.

Новые передачи начнут выходить уже в начале октября. Среди них – «О вкусах не спорят», «Великолепная пятёрка», «Топ Мини Моделс».

В ноябре на канале стартует показ первого телесериала «Безумцы» (Mad Men), который четырежды удостаивался награды «Эмми».

Вместе с тем телеканал с понедельника по субботу будет выдавать в эфир новостные сюжеты о мире моды, осуществлять прямые включения с модных показов, показывать сюжеты с мероприятий и интервью со знаменитостями.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.