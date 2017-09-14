Как сообщают в компании Apple, новый сет-топ-бокс может воспроизводить потоковое 4K-видео из кино-каталога платформы iTunes и других приложений – таких, в частности, как Netflix и Amazon.

Компания Apple представила обновлённый сет-топ-бокс Apple TV, поддерживающий возможность воспроизведения видео боле высокого, чем прежде, качества, что даёт ей возможность конкурировать с такими компаниями, как Amazon.com, Roku и Google.

Новая модель приставки от компании Apple способна воспроизводить потоковое видео в разрешении 4K, качество которого значительно превышает качество стандартного видео разрешения 1080p, из кино-каталога iTunes и других приложений – таких, к примеру, как Netflix и Amazon. Об этом представитель компании заявил во время специального мероприятия, прошедшего во вторник в новом офисе Apple в Купертино, штат Калифорния. Представленный сет-топ-бокс также поддерживает опцию HDR (расширенный динамический диапазон), которая позволяет более чётко отображать цвета в воспроизводимом видео. Стартовая цена новой приставки составит 179 долларов (предыдущая модель продаётся по цене 149 долларов). Как сообщили в компании Apple, новую приставку можно будет заказать уже с 15 сентября.

Обновлённая приставка, получившая название Apple TV 4K, содержит процессор, работающий вдвое быстрее, чем процессор, установленный в предыдущей модели. При этом скорость обработки графики процессором выросла даже больше – в целых четыре раза. В Apple также сообщили о более глубокой интеграции приставки с технологией просмотра живого телевидения – благодаря новому телевизионному приложению от компании пользователь сможет легко выбирать потоки прямых трансляций информационных и спортивных программ.

Наиболее правильно сравнивать технические характеристики и производительность приставки Apple TV 4K с приставкой четвёртого поколения Apple TV. Приставка собрана на чипе A10X Fusion, имеет 32 либо 64 Гб памяти и 3 Гб оперативной памяти. При сравнении данного сет-топ-бокса с более старой моделью Apple TV, наиболее явным усовершенствованием в приставке Apple TV 4K является использование чипа A8, а также наличие 2 Гб ОЗУ и 32 Гб памяти. Новая приставка Apple TV 4K позволяет воспроизводить HDR видео, что требует гораздо большей производительности. Также в приставке имеется HDMI с 5.0 Bluetooth. Устройство появится в продаже в Великобритании с 15 сентября, а до конца текущего года появится новое приложение Apple TV.

Уже не первый год компания Apple готовит революционные изменения для телевидения – подобно тому, как в своё время она изменила мир телефонов. Однако до сих пор она так и не могла сделать что-либо существенное в этой сфере. Apple TV является частью подразделения компании, курирующего выпуск «Других продуктов»; на его долю приходится лишь около 6% от общей сумы доходов компании. Впрочем, данный продукт является ключевым аксессуаром для iPhone и центральным элементом новой стратегии компании Apple, направленной на её вхождение в сектор видео и услуг. Напомним – в Apple планируют инвестировать в производство оригинального видео 1 миллиард долларов.

Во вторник руководитель компании Apple Эдди Кью сообщил о том, что компания заключила соглашения с ведущими киностудиями, благодаря чему пользователи приставки смогут увидеть на ней фильмы их производства в разрешении 4K. Все ранее приобретённые через компанию Apple фильмы в разрешении высокой чёткости будут бесплатно заменены на 4К версии, добавил он.

В прошлый раз компания Apple обновляла сет-топ-бокс в 2015 году. Тогда он получил операционную систему, прежде использовавшуюся в iPhone, возможность установки приложений от третьих компаний, полученных через App Store, сенсорный пульт дистанционного управления и систему голосового контроля Siri.

С тех пор конкуренция на рынке подключаемых сет-топ-боксов только усиливалась. Согласно прогнозам экспертов eMarketer, по итогам текущего года число пользователей приставок Apple TV достигнет отметки в 21,3 миллиона. Таким образом, приставка окажется на четвёртом месте по популярности после приставок Roku и Amazon, а также донгла Google Chromecasts (число пользователей этих устройств превышает 35 миллионов для каждого).

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