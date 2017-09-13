Объявлена полная программа конференции «Телевидение как Бизнес» 2017

Восьмая ежегодная конференция «Телевидение как Бизнес» 2017 состоится 21 сентября в рамках международного медиа—форума KYIV MEDIA WEEK.

Конференцию традиционно откроет Саммит медиалидеров при участии руководителей крупнейших медиа-групп и каналов Украины: Александра Богуцкого (ICTV), Анны Безлюдной (Inter Media Group), Александра Ткаченко (1+1 Media), Евгения Лященко (Медиа Группа Украина), Сергея Созановского (FILM.UA Group) и Влада Ряшина (Star Media). Медиалидеры поделятся позитивной динамикой производства собственного контента и его успехом на мировом рынке, расскажут о наиболее остро стоящих вопросах индустрии и путях их решения, поделятся экспертным мнением касательно актуальных государственных, индустриальных и социальных инициатив в медиа сфере. Так же будут затронуты вопросы борьбы с пиратством, финансового управления, улучшения доступности вещания и усиления информационной безопасности.

Вторая секция конференции будет посвящена насущным проблемам, успехам и тенденциям рекламного рынка. Панельная дискуссия: «Активность рекламного рынка Украины, тенденции и прогнозы» в этом году пройдет в обновленном формате, собрав под модерацией Генерального директора «Publicis Groupe Ukraine» Олега Попенко экспертные мнения руководителей крупнейших сейлз-хаусов и рекламных агентств. Также в рамках секции состоятся три доклада из первых уст топ-менеджеров рекламных агентств:

Светлана Калинина, Управляющий партнер «Kwendi Media Audit» и Андрей Таранов, Партнер компании «Kwendi» в своем докладе «ТВ аудитория vs Digital аудитория, или просто люди» расскажут о динамике потребления ТВ и онлайн контента на фоне демографических изменений в Украине, а также каким образом возможно сопоставить совокупное влияние ТВ+онлайн видео на целевые группы.

Павел Таяновский, Директор по стратегиям и инновациям «Carat Ukraine» расскажет, как «вывести наше ТВ из постсоветского зомби-леса и жить долго и счастливо», используя возможности ТВ для формирования позитивных оценок, здоровых желаний и продуктивного поведения населения.

Мила Крутченко, Chief Digital Officer Havas Media Ukraine и Алина Руль, Chief Digital Buyer Havas Media Ukraine в своем докладе выяснят конкуренты ли ТВ и Интернет, или же плодотворные партнеры. В частности, будут рассмотрены следующие тезисы:

ТВ аудитория взрослеет, а молодежь предпочитает Интернет. Ключевые отличия в медиа потреблении и разные запросы на контент.

ТВ и интернет – взаимодополняющие медиа. Бимедийное планирование позволит использовать сильные стороны и компенсировать слабые.

Растет кросс-медийное потребление, внимание зрителей переключается на смартфон. Как перестать сопротивляться и использовать это для усиления эффекта от ТВ активностей.

В рамках третьей секции на основе реальных кейсов будут рассмотрены истории успеха отечественных комедийных ТВ проектов, новостных служб, а также детально описаны основные вызовы и проблемы, которые возникают на их пути. Отдельная дискуссия будет посвящена вопросу развития отношений медиагрупп с рынком PayTV. Делиться своим опытом в рамках 3 секции будут: Алексей Мустафин, «Медиа Группа Украина», Владимир Павлюк, «СТБ», Оксана Соколова, «ICTV», Сергей Попов, «1+1 медиа», Федор Гречанинов, «StarLightMedia», Ярослав Пахольчук, «1+1 медиа», Денис Васянович, «Торсат», Алексей Гладушевский, «Новый канал», Иван Букреев, «НЛО TV», Елена Васильева, «1+1 медиа» и Алексей Бланарь, «Дизель Студио».

Так же в рамках заключительной секции конференции, при участии представителей Экспертного совета УТА и ИТК, состоится презентация детальных планов по реорганизации и изменению регламента оценки работ Национальной телевизионной премии «Телетриумф».

Подробно ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться можно на официальной станице мероприятия.

Конференция «Телевидение как Бизнес» 2017 состоится 21 сентября в рамках международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK с 10:00 до 17:00 в Hyatt Regency Kyiv в конференц-зале BALLROOM.

KYIV MEDIA WEEK 2017 состоится 18–22 сентября в отеле Hyatt Regency Kyiv (ул. Аллы Тарасовой, 5). С подробной программой и датами мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте медиафорума https://kyivmediaweek.com/ru/.

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