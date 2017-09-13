SES объявила о начале новой эры в глобальном подключении к облачным сетям и службам передачи данных с высокой мощностью, запустив O3b mPOWER — революционную и мощную сеть, обеспечивающую эффективную высокопроизводительную сетевую связь для пользователей по всему миру.

Быстро расширяемая и масштабируемая система O3b mPOWER будет использовать инновационные космические и наземные технологии и позволит SES Networks предоставлять полностью управляемые услуги в области динамической подвижной связи, фиксированных данных и государственных услуг. O3b mPOWER способна обеспечить скорость обработки данных в несколько терабит по всему миру и начнет свою работу с 2021 года.

SES заключила контракт с первым технологическим партнером mPOWER, компанией Boeing Satellite Systems, на строительство семи сверхмощных спутников средней земной орбиты (MEO). Группировка будет иметь 30 000 полностью управляемых лучей, которые могут быть сдвинуты и переключены в реальном времени, чтобы соответствовать быстро меняющимся возможностям роста клиентов, что делает ее наиболее эффективной пропускной системой. O3b mPOWER обеспечит непревзойденное покрытие площадью около 400 миллионов квадратных километров, что составляет четыре пятых поверхности Земли.

SES уже успешно управляет единственной негеостационарной широкополосной системой посредством 12 среднеорбитальных спутников, которые обеспечивают высокую пропускную способность с низкой временной задержкой. В планах запуск еще восьми среднеорбитальных спутников в 2018 и 2019 годах. O3b mPOWER использует те же строительные блоки со значительно увеличенной пропускной способностью, охватом и гибкостью.

O3b mPOWER также создаст уникальную экосистему дополнительных сервисов и технологических партнеров со всего мира. Совместно с SES партнеры O3b mPOWER будут инвестировать в значительные инновации наземной инфраструктуры, которые объединяют ресурсы хранения, вычисления и маршрутизации данных с программными и интеллектуальными системами и антеннами специализированного применения, и представят новую концепцию для конечной точки сети: небольшое, быстрое и удобное в установке клиентское устройство O3b mPOWER.

С запуском O3b mPOWER SES открывает новую эру подключения, принципиально трансформируя роль и возможности спутника. O3b mPOWER — уникальная система с экспоненциально большей мощностью, производительностью и гибкостью, которая превозносит технологию на самых высокий уровень, предлагая дальновидную дорожную карту для развития технологий следующего поколения. Мы используем занимаемое сегодня выигрышное положение, полагаясь и опираясь на сильные стороны нашей существующей спутниковой группировки O3b на средней орбите. Мы берем на себя долгосрочную стратегическую приверженность дальнейшему наращиванию наших возможностей, выходу за границы и переопределению границ того, что может достичь спутниковая связь. O3b mPOWER будет способствовать расширению возможностей клиентов по наращиванию масштабов бизнеса и последующему росту. Это создаст нам условия для дальнейшего предоставления дифференцированных услуг и обеспечит прибыльный рост в соответствии с финансовой структурой SES, — заявил Карим Мишель Саббах (Karim Michael Sabbagh), президент и главный исполнительный директор SES.

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