14 сентября комитет по иностранным делам Европарламента планирует рассмотреть документ, который предполагает отмену взимания платы за роуминг между Евросоюзом, Украиной, Грузией и Молдовой с 2020 года. Об этом пишет «Радио Свобода».

Европарламент предлагает к рассмотрению привлекательную модель «Восточного партнерства-плюс», которая предусматривает введение для Украины, Молдовы и Грузии односторонних тарифных преференций или создание широкополосных каналов связи высокой мощности.

Напомним, ранее сообщалось, что благодаря европейской инициативе в Украине могут появиться бесплатные точки Wi-Fi.

Летом этого года Евросоюз отменил роуминг между странами-участницами.

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