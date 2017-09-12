Компания International Launch Services (ILS) провела успешные пусковые работы, отправив на орбиту телекоммуникационный спутник Amazonas 5 на борту ракеты тяжёлого класса «Протон-М». Запуск состоялся в понедельник вечером с космодрома «Байконур» в Казахстане, – говорится на сайте ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

Миссия по организации запуска аппарата на орбиту стартовала ещё 8 августа, когда Amazonas 5 был доставлен на «Байконур» на борту грузового самолёта АН.

Amazonas 5 является спутником связи, построенным компанией Space Systems/Loral на базе платформы SSL 1300 по заказу испанского оператора Hispasat.

Космический аппарат весит около 5,9 тонны, имеет две развертываемых солнечных батареи, 24 транспондера в Ku-диапазоне, а также 34 – в Ka-диапазоне. Срок его эксплуатации составляет 15 лет.

Hispasat будет использовать Amazonas 5 для доставки видеоконтента и услуг интернет связи в Латинской Америке. Он заменит спутник Amazonas 4А, у которого была выявлена неисправность системы питания в 2014 году.

Запуск в понедельник стал третей пусковой миссией ракеты «Протон» в 2017 году и 415-ой за всё время её лётной истории. Следующий пуск запланирован на 28 сентября, когда ракета-носитель «Протон-М» выведет на орбиту спутник связи AsiaSat 9.

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