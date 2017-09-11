В среду 7 сентября отправился на форум «Цифровое вещание в Украине» в поисках информации о состоянии дел с цифровым дивидендом. Хочется, наконец, услышать, когда будет отключено аналоговое телевещание, а освободившиеся частоты, сразу много и в очень удобном диапазоне 700 МГц, будут переданы операторам мобильной связи для развёртывания LTE-сетей с общенациональным покрытием.

Этот форум проводится ежегодно осенью едва ли не десятый год подряд. Последний раз я был на нём в 2015-ом, а до того посещал его три года подряд. Увы и ах, но с той поры дело с отключением аналогового сигнала не продвинулось ни на йоту. Нет, прогресс вроде бы налицо, снова, уже в который раз, определена дата отключения, 30 марта 2018 года. Но дело в том, что её переносят уже третий года подряд…

Олег Майорников из ГСССЗИ решительно отверг представление о том, что в 2018 наконец-то случится отключение аналога. По его словам, на самом деле в 2015-ом Украина приняла всего лишь обязательство не создавать помехи для цифрового ТВ и LTE сетей соседних стран. Так что никаких категорических обязательств по поводу отключения именно 30 марта 2018 у государства, по его словам, нет. Г-н Майорников поставил вопрос о бюджетном финансировании перехода на цифровое ТВ, мол без денег ничего не будет. О «Зеонбуде» и его обязательствах в части покрытия территории, что показательно, не было сказано слова.

Директор по стратегическому развитию StarLightMedia Фёдор Гречанинов признал, что задача отключения аналогового телевещания и окончательного перехода на ЦТВ оказалась сложнее, чем представлялось ему пару лет назад. По его мнению, корень проблемы в том, что участники рынка не договорились изначально о стратегии перехода, её содержании. В том числе нет консенсуса по вопросу, а как должен выглядеть рынок телевещания в результате этого перехода.

Фёдор Гречанинов. Источник

Г-н Гречанинов находит очень важной мысль, что украинское телевидение должно быть бизнесом. Он повторял её много раз на разный лад, задавал вопросы наподобие «Может ли рекламный рынок прокормить 32 и больше телеканалов?», обсуждал выход «Зеонбуда» на рынок в качестве телевещателя и целесообразность перевода украинского ТВ на платную основу. Приходится признать, что дискурс телевидения как полноценного рыночного бизнеса всё ещё востребован и популярен в среде представителей индустрии.

За полтора часа дискуссии никто не озвучил, не напомнил собравшимся основополагающие факты относительно того, как устроено коммерческое телевещание в Украине. Никто не напомнил, что все украинские медиагруппы были, есть и, судя по всему, ещё долго будут планово-убыточными проектами влияния. Для их собственников доходы от рекламы и другой коммерческой деятельности — всего лишь средство снижения своих издержек. Украинские медиагруппы и, шире, телевидение в нашей стране не является бизнесом в общепринятом смысле. Поэтому рыночная риторика в отношении этих структур является априори лукавой.

Ярослав Пахольчук из «1+1» поддержал своего коллегу из StarLightMedia, признав наличие так и не решённых противоречий между участниками рынка. «Почему мы не отключили? Потому что были не готовы», — заявил он. Камнем преткновения, как и раньше, остаётся вопрос о покрытии цифрового сигнала. Г-н Пахольчук выделил два аспекта проблемы — территориальный охват и наличие у населения приёмников цифрового сигнала.

На сегодняшний день на рынке сложилось представление о том, что фактическое покрытие сети цифрового ТВ уступает «аналогу». Как и раньше, никто не верит в способность государства принудить «Зеонбуд» за свой счёт нарастить покрытие. По словам г-на Пахольчука, медиагруппы поддерживают идею изменения протоколов кодирования сигнала ЦТВ. Переход с модуляции 256-QAM на 64-QAM даст эффект, аналогичный увеличению мощности сигнала и обеспечит 15%-ое увеличение зоны покрытия.

Что касается тюнеров, снова, уже который год подряд прозвучали жалобы на то, что программа обеспечения населения приёмниками ЦТВ сорвана. Из 1 млн 300 тыс. домохозяйств, подавших заявки на получение Т2-тюнеров фактически получили их 800 тыс. А это, конечно же, подрывает, наносит ущерб и ставит под сомнение уместность, возможность и целесообразность отключения аналогового вещания. Ни один, ни один украинский гражданин не должен остаться без эфирного телевидения!

Слова и дела

Многословные объяснения участников рынка почему они категорически согласны и практически готовы к отказу от аналога, но не прямо сейчас, а немного попозже, когда-нибудь, оставляют сильнейшее ощущение дежавю. Примерно такие же разговоры они ведут минимум пять лет подряд. Нельзя сказать, что вообще ничего не меняется и никакого прогресса нет. В этом году представители медиагрупп заявили о том, что между ними достигнут консенсус о необходимости отключения. Осталось достичь консенсуса касательно его условий и, чёрт побери, отключить злосчастный аналоговый сигнал. Пока не пришёл лесник и не выгнал всех.

Первопричина тупика, в котором третий год находится процесс цифровизации эфирного ТВ в Украине, заключается в абсолютном доминировании приватных интересов в процессе определения и реализации государственной политики. У каждой из четырёх ключевых медиагрупп цифры охвата аудитории и аналоговым, и цифровым сигналом несколько различаются. В случае отключения аналогового вещания часть существующих абонентов обнаружат себя вне зоны покрытия цифровым эфирным телевещанием и будут что-то делать. Что именно — предсказать невозможно. Это означает, что отключение «аналога» приведёт к перераспределению аудитории медиагрупп и, соответственно, доходов рекламного рынка.

Масштабы такого перераспределения сами медиагруппы оценивают как «не очень большие». Очевидно, что обеспечить абсолютную идентичность покрытия двух принципиально разных сетей вещания в принципе невозможно. Кто-то из четырёх ключевых игроков хоть немного, да потеряет, кто-то пусть чуть-чуть, но нарастит. Полноценный регулятор, представляющий дееспособное государство, в рабочем порядке решил бы этот заурядный во всех отношениях вопрос, исходя из приоритета интересов общества и обязательств государства.

К сожалению, украинское государство не имеет собственной воли в этой сфере. Содержанием государственной политики является защита интересов крупнейших ФПГ страны, которым и принадлежат оные медиагруппы. В результате каждая из четырёх имеет блокирующий пакет и все вместе они представляют самое серьёзное препятствие на пути цифровой трансформации Украины.

А пуркуа, собственно, па?

Позиция медиагрупп, которые как собака на сене сидят на приличном куске частотного ресурса, вызывает растущее раздражение. Интересную аналогию в своём выступлении привёл президент Телекоммуникационной палаты Сергей Бойко.

Банк-Кредитор более 15 лет назад дал в долг энное количество денег должнику. Дал на ограниченное время, выдал бумажными купюрами, предупредив, что в таком-то году будет менять бумажные купюры на пластиковые карточки, поэтому оплата (процент) за использование денег до момента обмена будет очень маленькой. Пришло время возврата долга.

Однако должник, вместо того чтобы вернуть деньги, заявил, что «…он не верит «пластику» кредитора, и предложил, не возвращая бумажные купюры, выдать ему пластиковую карту на такую же сумму, чтобы он одновременно попользовался двумя суммами денег в разном виде, и убедился, что пластик не хуже. А уж после этого — он вернет сумму, выданную в бумажных деньгах». Наглость? И почему-то, распорядители Банка- Кредитора согласились.

В результате, в руках у должника оказалась сумма в два раза больше первоначальной, за пользование которой он платит практически ноль. Более того, это не дает возможности Банку-Кредитору эмитировать новые пластиковые карты на эту же сумму без риска инфляции или хотя бы сдать на вторсырье бумагу, потраченную на печать бумажных денег.

Прошло ещё какое-то время. И снова должник предложил кредитору перенести сроки возврата кредита, на этот раз поясняя заботой о людях, которые ещё не умеют пользоваться пластиковыми карточками. Далее, ещё раз повторилось то же самое, пояснениями стало недостаточное наличие банкоматов для пластиковых карт. Тоже самое произошло и в этом году. И по тону дискуссии на сегодняшнем форуме, гарантий, что должник вернет кредит в следующем году, нет никаких.

Сергей Бойко. Источник

Свежая мысль! А почему, действительно, ставки рентной платы за пользование частотным ресурсом для телевидения на порядок меньше таковых для мобильной связи? Действующие ставки для аналогового телевещания приведены в таблице. Для сравнения у мобильных операторов они составляют 23085,25 грн. за каждый мегагерц частот. На ТРИ (!!!) порядка больше. Деятельность украинских медиагрупп не является общественно-значимой или полезной, это инструмент политического влияния их собственников. Функцию информирования населения удовлетворительно решает общественное телевидение. Образовательная функция медиагруппам не интересна по коммерческим соображениям. Культур-мультур, который продвигают медиагруппы, и говорить неудобно. Он у них очень сильно туда-сюда.

Представляется вполне логичным, чтобы народ Украины получал от телевещателей за использование принадлежащих ему частот не меньше, нежели в случае бизнеса мобильной связи. Тогда, глядишь, проблема с отключением аналога решится сама собой. И тогда можно будет использовать «цифровой дивиденд» для преодоления «цифрового разрыва».

И немного об ММДС

Но почему, собственно говоря, источником «цифрового дивиденда» мы должны рассматривать исключительно конверсию эфира, используемого для телевещания? Есть, как минимум, ещё один резерв частот. Это карликовые операторы сетей передачи данных либо вовсе юридические лица, имеющий признаки фиктивных. Они продолжают распоряжаться сотнями мегагерц драгоценных частот, уплачивая за них в пятьсот раз меньше полноценных операторских компаний.

Ореста Билоскурский. Источник

В ходе доклада, посвящённого телеизмерениям, прозвучали оценки абонентской базы компании «ММДС-Украина». По словам маркетинг-директора StarLightMedia Ореста Билоскурского на выборке в 5 тыс. человек о наличии подключения этой компании сообщают 1-2 человека. Проект BigData предлагает следующие цифры по абонентам подключений, использующих маргинальные технологии вроде MMDS. К этой категории, подозреваю, относятся также разного рода pre-WiMAX, производные от семейства стандартов 802.11 и тому подобная экзотика.

По мнению Сергея Бойко, фактическая численность абонентов ТВ использующих сеть ММДС-Украина, не более 15 тыс. Сама компания декларирует 40 тыс. Эти данные вынуждают ещё раз задуматься об условиях тендера на 4G. Конверсия каждого абонента карликового оператора, принадлежащего Ринату Ахметову, обойдётся участникам рынка и бюджету, которые не получит эти деньги, в какие-то совершенно запредельные суммы, от 4 770 грн. если принять численность в 117 тыс. абонентов, до 37 333 грн. если их таки 15 тысяч. Неизбежен вопрос, а не слишком ли жирно?

Впрочем, этот вопрос уже прозвучал, только пока не публично, за закрытыми дверями. Как сообщают неравнодушные граждане, НКРСИ снова обнаружила себя в тупике, обусловленном необходимостью участвовать в специфической схеме по спасению инвестиций СКМ в «ММДС-Украина». Договорившись о сумме справедливой компенсации самому авторитетному бизнесмену страны, комиссионеры теперь должны надлежащим образом эту сделку документально оформить.

В рамках уже согласованного порядка проведения тендера на 4G в диапазоне 2600 МГц формально-правовым основанием для перечисления денег в пользу СКМ выбран механизм конверсии. И здесь возник затык. Дело в том, что деньги придётся заплатить не только СКМ за частоты в 2600 МГц, но и операторам большой тройки за частоты в 1800 МГц, поскольку «Киевстар» и Vodafone согласились уступить немного РЧР в пользу lifecell, традиционно обделённому частотами.

Проблемой оказалось сочинить алгоритм расчёта расходов на конверсию, который давал бы сопоставимый результат для карликовой полумёртвой структуры, с одной стороны, и для крупнейших операторов страны с многомиллиардными оборотами и десятками миллионов абонентов, с другой стороны. Это презабавнейшая коллизия ещё ждёт своего подробного освещения. Пока же можно ограничиться утверждением, что с тендером на 2600 МГц всё не так просто и жадность ещё может сгубить немало дерзких фраеров впереди ещё много неожиданных поворотов сюжета.

Подводя итоги, пожелаю стране, государству и рынку как можно скорее найти в себе силы стать выше частных интересов, получить «цифровой дивиденд», преодолеть «цифровой разрыв», жить долго и счастливо.

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