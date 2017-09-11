Несмотря на сокращение количества подписчиков услуг платного телевидения молдавские операторы увеличили доход.

Национальное Агентство Молдовы по Регулированию в области Электронных Коммуникаций и Информационных Технологий (НАРЭКИТ) представило отчёт, в котором говорится, что в первом полугодии на рынке услуг платного телевидения зарегистрирован небольшой рост доходов от продаж телевизионных услуг. В частности, по сравнению с первым полугодием прошлого года общий объем продаж услуг платного ТВ (в основном кабельное и IPTV) вырос на 4,6% и составил 79 млн. леев (≈ 4,5 млн. долларов).

При этом, на фоне роста доходов, абонентская база уменьшилась за аналогичный период на 3,1% и составила 262,2 тыс пользователей.

Львиная доля объема продаж платных телевизионных услуг пришлась на операторов IPTV. Доходы от продаж этих услуг выросли, по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., на 16,9% и составили 36 млн. леев. В то же время, объем продаж услуг кабельного ТВ снизился на 3,5% и составил более 43,3 млн. леев. В результате такой динамики среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) услуг платного ТВ увеличился на 6,9% и составил 49,6 леев.

За отчетный период количество абонентов операторов кабельного телевидения сократилось на 5,9% и составило 180,6 тыс. А вот количество подписчиков IPTV-операторов наоборот увеличилось на 3,7% и составило 81 тыс.

В отчёте также отмечается, что 69% молдаван по-прежнему пользуются услугами кабельных операторов, а 31% подписаны на телевизионные пакеты IPTV-провайдеров.

По итогам первого полугодия распределение рыночных долей между операторами Молдовы было следующим:

1. Moldtelecom – 32%;

2. Sun Communications – 24,2%;

3. TV BOX – 13,1%.

Оставшиеся 30,7% – это совокупная доля остальных 75 поставщиков услуг платного телевидения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.