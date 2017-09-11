Испанский телекоммуникационный спутник Amazonas 5 будет выведен на орбиту с использованием ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М». Пусковые работы планируется провести сегодня, 11 сентября, в 22:23 по московскому времени, – говорится на сайте ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

Amazonas 5 является спутником связи, построенным компанией Space Systems/Loral по заказу испанского оператора Hispasat. Аппарат построен на платформе SSL 1300. Его гарантийный срок службы составляет 15 лет. После вывода на орбиту он разместится в точке стояния 61 градус западной долготы, откуда будет оказывать услуги телевещания и широкополосного доступа на территорию Латинской Америки и Бразилии.

Amazonas 5 имеет на борту 24 транспондера в Ku-диапазоне и 35 – в Ka-диапазоне.

Напомним, в мае этого года оператор спутниковой связи Hispasat впервые за 16 лет провёл глобальный ребрендинг, обновив корпоративный стиль и логотип.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.