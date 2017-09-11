Совещание у вице-премьера Кубива по вопросам внедрения 4G, имевшее место 1 сентября, не удостоилось особого внимания масс-медиа. Всё, что может узнать о нём непосвящённый читатель, сводится к дежурным фразам материалов в СМИ. Между тем за кулисами этой встречи происходили весьма любопытные события

Единственный намёк на них можно обнаружить в ФБ-комментариях президента Киевстар Петра Чернышёва: «Снова обсуждали тендеры на 4G, в том числе, 1800-е частоты, нужные для быстрого запуска этой технологии, а также законодательные инициативы, которые нужно принять, чтобы устранить цифровой разрыв между Украиной и развитыми странами. Было продуктивно – почти для всех участников 🙂».

Поводом для совещания стала очередная жалоба lifecell на ужасные гонения и обиды, причиняемые ему злыми конкурентами при возмутительном бездействии регулятора. Эту песню турки поют едва ли не с первых лет своего присутствия на украинском рынке, а это уже без малого двенадцать лет. На этот раз они решили нажаловаться Степану Кубиву, прозрачно намекнув на невозможность участвовать в 4G-тендере до момента удовлетворения их законных требований. Список законных требований впечатлял и размером, и содержанием. Там были и дополнительные частоты для 4G, и асимметричный интерконнект, и много-много всякого разного. Всё как принято у турецких коммерсантов. Однако конкуренты свою домашнюю работы выполнили на твёрдую пятёрку. Ну или на двенадцатку по нынешним правилам. Исмету Языджи напомнили всё. Интересно, что в этот раз НКРСИ поддержал крупнейших операторов и заявил об отсутствии у него оснований поддерживать позицию lifecell. Последние полгода я неоднократно слышал, что Turkcell нашла тропинку к сердцам первых лиц государства, что у турок всё вась-вась и тип-топ на самом высоком уровне. Похоже, что удача снова отвернулась от потомков янычар. В сухом остатке имеем очередное подтверждение того, что вокруг тендера на 4G не прекращается подковёрная борьба. Навязанные Нацкомиссией рынку условия устраивают далеко не всех. В частности, lifecell не оставляет надежд переиграть ситуацию, явно переоценивая свою роль как незаменимого звена в довольно шаткой конструкции «рефарминг 1800 Мгц диапазона — конверсия 1800 МГц — тендер в 1800 МГц — тендер 2600 МГц» как средство давления на регулятора. Если выдача 4G-лицензий в анонсированные сроки будет сорвана, с высокой долей вероятности это буде результатом усилий lifecell. А пока очередные попытки затормозить волнующий процесс спасения инвестиций, сделанных в своё время СКМ в «ММДС-Украина», успешно сорваны. Смотрим дальше.

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