Компании China Unicom и Ericsson запустили в коммерческую эксплуатацию сеть Gigabit LTE, которая даёт подписчикам возможность наслаждаться услугами и преимуществами, доступными в широкополосных сетях с высокой скоростью передачи данных, а также в полной мере использовать ресурсы сети и повысить прибыльность работы провайдеров услуг.

Компании China Unicom и Ericsson запустили в коммерческую эксплуатацию сеть Gigabit LTE, которая даёт подписчикам возможность наслаждаться всеми услугами и преимуществами, доступными в широкополосных сетях с высокой скоростью передачи данных.

Сеть Gigabit LTE, модернизированная при содействии компании Ericsson, не только обеспечит абонентам компании China Unicom возможность получать максимум услуг и удовольствия, но также позволит компании использовать на полную имеющиеся ресурсы сети и повысить свою прибыльность.

Генеральный менеджер отделения компании China Unicom в провинции Хайнань, комментирует: «Это замечательное достижение соответствует нашей стратегии, направленной на предоставление самых современных услуг частным лицам и корпоративным клиентам сети China Unicom. Сегодняшняя церемония запуска стала для нас важным событием, прошедшим в атмосфере инноваций и веселья; мы использовали технологии виртуальной реальности в скоростном поезде, подключенном к скоростному интернету, что помогло доказать важность и значимость этого запуска».

В рамках мероприятий, посвящённых запуску сети, 23 августа пассажиры скоростного поезда, следовавшего по острову Хайнань, могли следить за церемонией, используя технологию вещания LTE и беспроводную сеть Gigabit. Компания Ericsson, как стратегический партнёр China Unicom, является эксклюзивным поставщиком решений LTE вещания, которые использовались для запуска первой в Китае коммерческой вещательной LTE сети.

Крис Хьютон, возглавляющий в компании Ericsson отдел, курирующий рынки северо—восточной Азии, говорит: «Мы буквально передаём сеть в руки подписчиков в первый день. Люди смогут совершать полное погружение в мир видео и не только понять, но и прочувствовать разницу, получаемую в результате использования сети Gigabit LTE во время передвижения на очень высоких скоростях. Это идеальное сочетание захватывающих скоростей – физической и виртуальной».

Решения от компании Ericsson для LTE вещания совершат революцию в сфере передачи видео в мобильных сетях благодаря сочетанию трёх новых стандартов: eMBMS, HEVC (H.265) и MPEG DASH, а также станут ответом на растущий спрос потребителей на медиа—услуги. Для ускорения развития видео—стратегий China Unicom компания Ericsson оказала поддержку China Unicom, дав ей возможность использовать технологию eMBMS в скоростных поездах, благодаря чему пассажиры смогли насладиться просмотром видео в высоком разрешении без буферизации в сети.

Совсем недавно компания Ericsson предоставила компании China Unicom помощь в построении сети для передачи данных на скорости до 1 Гбит/сек в провинциях Гуандун, Хайнань, Шаньдун и Пекин. Пиковая скорость в этой сети достигала отметки в 979 Мбит/сек. Данная скорость даёт возможность скачивать фильм в высоком разрешении 1080P всего за 13 секунд. На очереди – более длительные испытания сетей со скоростью передачи данных в 1 Гбит/сек, которые пройдут в провинциях Сычуань, Хубей, Шаньси, Дзилинь и Цзянсу. Высокоскоростная мобильная широкополосная сеть позволит предприятиям и различным службам использовать технологии искусственного интеллекта, виртуальной реальности, а также другие технологии, требующие работы с большими массивами данных.

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