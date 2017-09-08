VOD-платформа OVVA.tv начала работу под брендом 1+1 video

Платформа уже работает в открытом доступе и находится по адресу 1plus1.video.

С целью объединения контента медиагруппы под единым брендом 1+1 media перезапустила VOD-платформу OVVA.tv по брендом 1+1 video.

«Сервис OVVA.tv работал как агрегатор видеоконтента 1+1 media и партнеров компании, но не имел интеграции с сайтами ТВ-каналов. Поэтому от этой концепции отказались в пользу единой VOD-платформы для всех ресурсов медиагруппы», – уточнили Mediasat в пресс-службе медиахолдинга.

На обновлённой платформе кроме собственных программ и фильмов, показанных в эфире каналов 1+1 media, также будет доступен контент на который у холдинга имеется лицензионные права.

1+1 video работает по рекламной модели, однако сейчас осуществляется разработка функции, которая позволит пользователям оформить подписку без рекламы.

На 1+1 video будет доступен весь контент, который был показан в эфире телеканалов группы и на который у 1+1 медиа есть права. Доступ к архиву видео будет бесплатным при использовании рекламной модели. Также ведется разработка дополнительной опции в виде платной подписки без показа рекламы.

Такая синергия сайтов и проектов 1+1 медиа усилит позицию по просмотру видео в интернете и повысит общие показатели.

На сегодняшний день VOD-платформа интегрирована с сайтом телеканала «2+2», постепенно на нее перейдут каналы «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС» и «1+1».

Напомним, сервис OVVA.tv был запущен в феврале 2016 года.

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