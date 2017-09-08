Международный видеосервис MEGOGO вышел отдельным приложением на популярной игровой консоли PlayStation 4 (PS4) в Украине. Об этом Mediasat сообщили в пресс-службе компании.

Доступ к сервисам MEGOGO получили владельцы всех консолей PlayStation 4. Для его запуска пользователям PS4 необходимо зайти в магазин приложений PlayStation Store, бесплатно скачать приложение. Теперь просмотр фильмов и ТВ станет приятным бонусом для владельцев PS4, которые смогут превратить свою игровую консоль в полноценный домашний медиацентр.

Каталог MEGOGO содержит более 80 тыс. единиц видео: художественные и документальные фильмы, мультфильмы, сериалы, ТВ-программы и шоу, трансляции спортивных и культурных событий. Вдобавок, в видеосервисе доступно свыше 160 национальных и зарубежных телеканалов. На MEGOGO геймер станет киноманом, найдет последние кинотеатральные новинки и шедевры кино. Сервис заключил контракты с крупнейшими студиями — FOX, Universal, SONY, Walt Disney, MGM, Miramax, Warner Brothers, Paramount Pictures, BBC, Euronews, Discovery Communications, Viacom и др.

Кроме того ТВ-контент представлен в режиме catch-up, что позволяет украинским пользователям MEGOGO не привязываться строго к графику эфира ТВ канала, а посмотреть видео в записи на протяжении последующих семи дней.

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