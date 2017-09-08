«Интерфакс» сообщил о запуске украинского спутника связи в первой декаде 2018 года

Телекоммуникационный спутник «Лыбидь», предназначенный для создания Национальной системы спутниковой связи Украины, отправится на орбиту в начале 2018 года. Такую информацию «Интерфаксу» озвучили представители казахстанского космодрома «Байконур», с которого и планируется осуществить пуск ракеты-носителя «Зенит» с «Лыбидью» на борту.

«В первой декаде 2018 года планируется осуществить пусковые работы по выводу на орбиту космического аппарата ˝Лыбидь˝ при помощи ракеты-носителя ˝Зенит˝. После этого запуски ракет такого класса будут прекращены», – заявил источник.

Сегодня спутник «Лыбидь» хранится в российском Красноярске на складах компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС). Вывод аппарата на геостационарную орбиту превратился в настоящий квест с множеством переносов дат. Последняя из таких – декабрь 2017 – озвучивалась весной этого года.

«Лыбидь» должен разместиться в точке 48° в.д. Его расчётный срок службы – 15 лет. Аппарат является частью Национальной спутниковой системы связи (НССС) Украины.

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