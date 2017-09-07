Более миллиона инсталляций приложения на мобильные устройства подвигли технических специалистов Divan . TV разработать ряд обновлений .

Видеосервис Divan.TV представил обновлённую версию приложения для устройств, работающих под управлением операционной системы Android.

Как сообщили корреспонденту Mediasat в пресс—службе компании, новое мобильное приложение получило следующие преимущества:

полностью переработанный дизайн и юзабилити ;

адаптированный интерфейс под современные экраны высокого разрешения ;

; ; ускоренную работу и улучшенную совместимость с разными версиями ОС Android ;

; возможность формировать из « Видео » и записей « ТВ — Архива » индивидуальные списки « посмотреть позже »;

« » « — » « »; возможность просмотра архива записей каналов сроком до 14 дней ;

; возможность использования функции « Продолжение просмотра », которая позволяет продолжить просмотр с того места , где пользователь остановился в последний раз ;

« », , ; использовать функцию родительского контроля в приложении .

Напомним, в ноябре прошлого года Divan.TV презентовал обновлённое приложение для устройств на базе операционной системы iOS. Позже также было создано приложение для платформы Apple TV.

В апреле текущего года Divan.TV провёл ряд оптимизационных работ, подняв битрейт и оптимизировав поток передаваемых пакетов данных. Это позволило в полтора раза увеличить качество видеоизображения.

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