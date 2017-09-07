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Более миллиона инсталляций приложения на мобильные устройства подвигли технических специалистов Divan.TV разработать ряд обновлений.

Видеосервис Divan.TV представил обновлённую версию приложения для устройств, работающих под управлением операционной системы Android.

Как сообщили корреспонденту Mediasat в прессслужбе компании, новое мобильное приложение получило следующие преимущества:

  • полностью переработанный дизайн и юзабилити;
    адаптированный интерфейс под современные экраны высокого разрешения;
  • ускоренную работу и улучшенную совместимость с разными версиями ОС Android;
  • возможность формировать из «Видео» и записей «ТВАрхива» индивидуальные списки «посмотреть позже»;
  • возможность просмотра архива записей каналов сроком до 14 дней;
  • возможность использования функции «Продолжение просмотра», которая позволяет продолжить просмотр с того места, где пользователь остановился в последний раз;
  • использовать функцию родительского контроля в приложении.

Напомним, в ноябре прошлого года Divan.TV презентовал обновлённое приложение для устройств на базе операционной системы iOS. Позже также было создано приложение для платформы Apple TV.

В апреле текущего года Divan.TV провёл ряд оптимизационных работ, подняв битрейт и оптимизировав поток передаваемых пакетов данных. Это позволило в полтора раза увеличить качество видеоизображения.

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