Audi и Radio France планируют обеспечить слушателям новые возможности для доступа к аудио-контенту.

Цифровое радио получает дополнительные стимулы для развития в странах Западной Европы. Британская компания Radioplayer недавно объявила о заключении соглашения, результатом которого станет появление смарт-радиоприёмника в салоне автомобиля Audi. А Radio France вскоре даст слушателям возможность создавать собственный плей-лист из контента, предлагаемого этим общественным вещателем.

Radioplayer – это цифровая радиоплатформа, изначально запущенная корпорацией BBC и ныне принадлежащая консорциуму британских радиовещателей. Платформа позволяет слушателям, находящимся на территории Великобритании, запускать в своих браузерах, на мобильных и прочих подключенных устройствах потоковое вещание более 400 британских радиостанций.

В феврале 2017 года компания представила устройство Radioplayer Car – управляемый голосовыми командами «гибридный» радиоприёмник, который позволяет старым автомагнитолам переключаться между аналоговым FM, цифровым DAB и потоковыми источниками в поисках наиболее стабильного и качественного сигнала.

На этой неделе в Radioplayer объявили о том, что компания Audi станет первым автопроизводителем, который начнёт включать технологию гибридного радио в свои новые автомобили. По словам представителя пресс-службы Radioplayer, эти автомобили будут продаваться в Великобритании, Австрии, Бельгии, Германии, Ирландии, Норвегии, Канаде и Перу.

Новые гибридные радиоприёмники будут также иметь интерфейс прикладного программирования (API), который позволяет создавать персонализированные радио-рекомендации, искать результаты и прочий контент.

Причиной заключения соглашения с компанией Audi стало то, что слушатели на домашнем, британском рынке RealPlayer, всё чаще делают выбор в пользу цифровых опций. Согласно данным исследований, проведённых компаниями Radio Joint Audience Research Limited (RAJAR), Ipsos MORI и RSMB, во втором квартале 2017 года более 61% взрослых жителей Великобритании еженедельно слушали радио с цифровых платформ.

Кроме того, в результате анализа материалов исследования выяснилось, что 48,7% от общего прослушивания радио за квартал осуществлялось через цифровые платформы – во втором квартале 2016 доля этих платформ составляла 45,3%. Показатели прослушивания цифрового радио в Великобритании уже можно сравнивать с показателями прослушивания аналогового AM/FM радио.

Когда это произойдёт, правительство страны рассмотрит вопрос о целесообразности запуска процедуры отказа от устаревших аналоговых технологий радиовещания с целью полного перехода на цифровые стандарты – так, как это уже произошло в Норвегии в начале текущего года.

Цифровое радио во Франции развивается по схожей траектории, однако находится на более ранней стадии принятия.

По данным отраслевой группы WorldDAB, проникновение технологии цифрового вещания DAB в домохозяйства страны в апреле 2017 года достигло отметки в 12%, в то время как в Великобритании оно составляет 58%. В 2014 году цифровое DAB радио было запущено в Париже, Ницце и Марселе, а в текущем году к городам, охваченным цифровым DAB вещанием, присоединились Страсбург, Лион и Лилль. А в июле текущего года французский регулятор электронных медиа начал предпринимать активные шаги, направленные на развитие цифрового радиовещания по всей территории Франции.

Проникновение интернет-радио в среде онлайн пользователей во Франции в возрастной категории 15 и старше по данным Médiamétrie достигло в 4 квартале 2016 года отметки в 35%. В то же время, объёмы прослушивания программ традиционного радио во Франции ежегодно падает на минуту или две с 2014 года.

Новая инициатива общественного вещателя Франции – радиокомпании Radio France – может усилить интерес слушателей страны к цифровому радио. На этой неделе радиостанция объявила о запуске One World of Radio France – приложения, которое позволяет слушателям самостоятельно выбирать самый лакомый контент, создаваемый всеми семью радиостанциями, входящими в систему Radio France, – сообщает газета Les Echos.

Radio France планирует запустить приложение One World в первом квартале 2018 года.

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