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Ultra HD Premium
Теперь спецификация включает устройства для доставки контента.

Ultra HD Alliance – отраслевой консорциум, объединяющий в себе представителей многих голливудских студий, компаний-производителей бытовой электроники и прочих причастных организаций – завершил работу над созданием спецификации Ultra HD Premium для устройств доставки контента, таких как сет-топ-боксы, потоковые медиа-плееры и настольные ПК. Как полагают в Альянсе, тестирование и лицензирование конкретных продуктов начнётся осенью, что даст в итоге производителям бытовой электроники возможность размещать логотип сертификации на своих изделиях.

Изначально программа сертификации и лицензирования размещения логотипов была запущена для обеспечения совместимости между Ultra HD телевизорами, компьютерными мониторами и проигрывателями Ultra HD Blu-ray дисков.

«С увеличением в 2017 году на 41% – до 81 миллиона – объёмов поставок 4K UHD телевизоров одна вещь остаётся постоянной в быстро изменяющейся среде доставки контента, и эта вещь – спрос потребителя на качественный контент премиум-класса, вне зависимости от конкретной платформы доставки, – заявил председатель правления UHD Alliance, вице-президент корпорации Warner Bros. по вопросам технологий Майкл Цинк. – Поэтому независимо от того – будут ли зрители смотреть контент при помощи диского плейера, потокового медиа-плеера, кабельного или спутникового сет-топ-бокса – они смогут увидеть логотип Ultra HD Premium и убедиться в том, что данный продукт обеспечивает премиальное качество картинки 4K UHD с HDR».

В Альянсе также заявили о расширении своей миссии, которая отныне будет включать также мониторинг и улучшение взаимосовместимости между различными категориями продуктов. Организация уже произвела первичный обзор сообщений пользователей о выявленных проблемах с совместимостью. Также группа активизирует свои усилия, направленные на просвещение пользователей.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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