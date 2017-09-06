Новая платформа интернет-вещания работает в тестовом режиме.

Оператор спутникового телевидения «Триколор ТВ» запустил собственный сервис интернет-телевидения – «Онлайн ТВ».

До конца года оператор рассчитывает на привлечение до 5 миллионов домохозяйств, пользующихся новой услугой. Платформа «Онлайн ТВ» позволяет принимать телепрограммы как со спутника, так и через интернет с помощью спутниковых приёмников нового поколения.

Сервис «Онлайн ТВ» будет бесплатным для абонентов оператора, оформивших подписку на пакет «Единый». На платформе будут осуществлять вещание около 100 телеканалов.

Для стабильной работы потребуется интернет-соединение от 5 Мбит/сек.

Запуск сервиса в полноценную эксплуатацию запланирован на четвертый квартал текущего года.

«Новый сервис создан специально для абонентов «Триколор ТВ» и учитывает изменившуюся модель потребления телеконтента. Будучи лидером российского рынка, «Триколор ТВ» разработал решение, которое сделает телесмотрение еще более удобным и персонифицированным для каждого абонента. Уже сейчас почти 3 млн наших абонентов владеют приёмным оборудованием, позволяющим воспользоваться «Онлайн ТВ». К концу года мы существенно расширим не только функционал сервиса, но и число абонентов, которым он доступен, – до 5 млн домохозяйств. Такое число пользователей станет мощным драйвером для дальнейшего развития цифрового рынка в России», – говорит Андрей Холодный, заместитель генерального директора по развитию нелинейных сервисов «Триколор ТВ».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.