Телевизионные компании, недовольные большой потерей доходов из-за нарушения авторских прав, потребовали от Министерства информации и связи Вьетнама (MIC) принятия более жёстких мер по отношению к нарушителям. Иначе, по их словам, телевизионная отрасль Вьетнама не сможет развиваться, — пишет издание VietNamNet Bridge.

На протяжении двух последних сезонов компания VTVCab не могла транслировать финалы Лиги Чемпионов, несмотря на то, что она оплатила права на их трансляцию. Проблема заключалась в том, что компания не могла контролировать возможные нарушения авторских прав в Интернете.

Во время прошедшего недавно в провинции Тхань Хоа рабочего семинара министр информации и связи страны Хоанг Винь Бао заявил, что нарушители авторских прав применяют в своей деятельности всё более сложные и изощрённые методы.

Можно выделить три стандартных вида нарушения авторских прав на контент: 1) незаконная трансляция через web-сайты, приложения и нелицензированные OTT-платформы; 2) незаконные трансляции через web-сайты и приложения, принадлежащие компаниям, имеющим лицензию на предоставление услуг платного телевидения; 3) использование некоторыми радио- и телекомпаниями изображений, документов и программ других телеканалов и радиостанций без получения разрешения со стороны последних.

Бао добавил, что в последние три года конкуренция между провайдерами услуг платного телевидения стала чрезвычайно жёсткой, что заставляет их снижать абонентскую плату.

Результатом стало падение показателей ARPU (средний доход, получаемый от одного пользователя) до отметки в 3 доллара, что является минимумом для региона (в Таиланде этот показатель равен 12 долларам, в Малайзии – 16 долларам, а в Индонезии – 14 долларам).

Несмотря на снижение абонентской платы, телекомпаниям по-прежнему трудно увеличивать свои абонентские базы, поскольку им приходится конкурировать с нелицензированными ОТТ-платформами и компаниями, нарушающими авторские права.

По словам директора компании Vinh Long Television Ле Куанг Нгуена, телевизионный контент записывается для последующей закачки на YouTube, Facebook и нелицензированные web-сайты. Нарушители авторских прав научились обманывать системы автоматической проверки авторских прав YouTube и Facebook, искажая звук и уменьшая размеры картинки.

Некоторые web-сайты получают сигнал непосредственно от телеканалов без разрешения с их стороны, а затем формируют пакеты для перепродажи зрителям или воспроизведения при поддержке рекламы.

Они также создают фальшивые фан-странички на Facebook, размещают программы для получения незаконных прибылей и связывают YouTube с пиратскими сайтами.

Нгуен подчеркнул, что от нарушения авторских прав страдают не только вьетнамские, но и зарубежные телеканалы. Фильмы, снятые в Южной Корее, Китае и Таиланде появляются на нелицензированных web-сайтах во Вьетнаме с вьетнамскими субтитрами спустя всего 18-24 часа после трансляции в упомянутых выше странах.

Работа нелицензированных web-сайтов прекрасно организована, в их команде трудятся профессиональные переводчики, способные очень быстро делать переводы.

Заместитель генерального директора вьетнамской национальной телекомпании VTV Нгуен Тхань Лионг жалуется на то, что многие программы VTV выкладываются в социальные сети. Компания VTV является основной жертвой нарушений авторских прав на телевизионный контент.

Нгуен предложил ввести против нарушителей более суровые санкции, способные остановить их деятельность. Сегодняшние суммы штрафов в 50-500 миллионов вьетнамских донгов слишком низки в сравнении с суммами в сотни миллиардов донгов, которые могут заработать нарушители.

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