На конференции Pay TV in Ukraine 2017 обсудят актуальные вопросы и перспективы платного ТВ в Украине

Четвертая ежегодная конференция Pay TV in Ukraine 2017: Carpe Diem! состоится 20 сентября в рамках международного медиа-форума KYIV MEDIA WEEK. Цель мероприятия – проанализировать текущее состояние индустрии в стране и рассмотреть преимущества развития Pay TV в Украине. Лозунг Carpe Diem! символизирует постоянные изменения в этой сфере, и побуждает не медлить, а действовать прямо сейчас.

Заявленные темы для обсуждения: оценка ситуации после изменения must-carry, развитие нелинейных сервисов, регулирования новых медиа, борьба с пиратством, влияние отключения аналогового телевидения на рынок Pay TV, перспективы эффективной продажи рекламы на тематических каналах, рыночные и законодательные барьеры монетизации и др.

Модераторами дискуссий станут Григорий Шверк (народный депутат Украины, Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики) и Сергей Старицкий (Atlantic Group). Свое участие в конференции подтвердили представители компании ВОЛЯ, которая является лидером украинского рынка кабельного телевидения.

Среди спикеров также будут лидеры мнений индустрии платного телевидения, украинские и зарубежные представители телеком- и медиа-сферы, в частности Джордж Жембери (СЕО компании ВОЛЯ), Ярослав Пахольчук (Финансовый и исполнительный директор, директор направления платного телевидения группы «1+1 медиа»), Федор Гречанинов (директор по стратегическому развитию StarLightMedia), Валерий Вареница (коммерческий директор сейлз-хауса «ПЛЮСЫ»), Алексей Куракин (директор по развитию бизнеса «Медиа Группы Украина»), Вадим Сидоренко (СЕО компании Триолан).

Индустрия Pay TV в Украине активно развивается, о чем свидетельствует факт, что с каждым годом все больше абонентов предпочитают платное телевидение. Так, по оценкам экспертов, в нашей стране более пяти миллионов пользователей выбирают такой вид потребления телевизионных продуктов и услуг. Конечно, уровень активности абонентов меняется в зависимости от отдельных регионов, но в целом популярность Pay TV только растет.

Компания ВОЛЯ – общенациональный украинский телекоммуникационный провайдер, который предоставляет современные телекоммуникационные услуги: аналоговое, цифровое, HD и интерактивное телевидение «ВОЛЯ Smart HD», высокоскоростной доступ в Интернет, а также облачные решения и услуги крупнейшего в Украине дата-центра. Среди акционеров компании такие известные как: PROVIDENCE EQUITY PARTNERS, European Bank of Reconstruction and Development (ЕБРР), GOLDMAN SACHS, UBS AG., SIGMA BLEYSER. ВОЛЯ признана лучшим провайдером цифровых развлечений года по версии Международного конкурса «Выбор года-2015» и «Выбор года 2016».

Подробно ознакомиться с программой конференции Pay TV in Ukraine 2017 и зарегистрироваться можно на официальной станице мероприятия.

Конференция PayTV in Ukraine 2017 состоится 20 сентября в рамках международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK с 15:00 до 18:00 в Hyatt Regency Kyiv в конференц-зале LONDON.

KYIV MEDIA WEEK 2017 состоится 18–22 сентября в отеле Hyatt Regency Kyiv (ул. Аллы Тарасовой, 5). С подробной программой и датами мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте медиафорума www.kyivmediaweek.com.

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