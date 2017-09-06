Стандарт предусматривает, что приёмник должен поддерживать технологии DAB+, DAB, и FM.

На проходящей в Берлине выставке IFA представители консорциума WorldDAB и Европейского вещательного союза (EBU) заявили о поддержке принятого Европейским институтом телекоммуникационных стандартов (ETSI) стандарта Euro DAB, который был согласован в качестве набора минимальных спецификаций для цифровых DAB-приёмников, продаваемых в Европе.

Согласно требованиям Европейского стандарта DAB (Euro DAB), цифровые приёмники должны поддерживать технологии DAB+, DAB и аналоговый FM. Стандартом также перечислены минимальные технические требования, включая чувствительность приёмника, соблюдение которых должно гарантировать стабильный приём программ всех доступных в эфире цифровых DAB станций.

Согласно информации WorldDAB, стандарт ETSI TS 103 461 уже опубликован и представляет собой ратификацию Европейской спецификации, которая уже поддерживает Digital Radio Tick Mark.

Стандарт ETSI содержит ссылку на файлы ETI, необходимые для тестирования продуктов. В 2018 году Digital Radio UK предоставит для всеобщего доступа файлы ETI, необходимые для тестирования базовой технологии.

Как заявили в консорциуме, многие производители радиоприёмников, продающие свою продукцию на европейском рынке, в частности — Sony, Philips, Panasonic, Pure, Roberts, Ruark, Pioneer and Kenwood, обеспечат совместимость своих приёмников с новым евростандартом. Прочие производители, планирующие работать на европейском рынке, также готовы принять стандарт.

Производители DAB радиоприёмников, отвечающих требованиям нового европейского стандарта, могут размещать значок Digital Radio Tick Mark на выпускаемых изделиях, упаковках и в промо-материалах. Знак сертификации призван помочь покупателям, желающим получить уверенность в том, что покупаемый продукт обладает минимальными техническими характеристиками, необходимыми для приёма и прослушивания цифровых радиопрограмм, а также, что он протестирован и получил одобрение, объясняют в WorldDAB.

«Принятие европейского стандарта для DAB-приёмников и растущая международная поддержка системы сертификации Tick Mark являются важными шагами на пути к развитию DAB радио в Европе, – говорит президент консорциума WorldDAB Патрик Ханнон. – Все эти действия являются явным признаком зрелости сектора».

В настоящее время знак Digital Radio Tick Mark использует более 20 производителей, продающих DAB приёмники в странах Европы. Рынки, на которых используется Tick Mark, включают такие страны как Великобритания, Швейцария, Нидерланды, Бельгия и Италия.

«Разработка стандарта ETSI для тестирования и сертификации цифровых радиоприёмников является важной вехой на пути к принятию технологии DAB на территории всей Европы, она обеспечивает ясность и согласованность для производителей, вещателей и потребителей», – говорит руководитель отдела радиовещания в Европейском вещательном союзе Грэм Диксон.

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