Технология передачи телевизионных программ в сетях 4G и 5G получила ряд усовершенствований

Возможность эффективной и финансово рентабельной передачи телепрограмм на смартфоны и планшеты стала ещё на шаг ближе к реальности.

В июне 2017 года международный орган по стандартизации сетей мобильной связи Проект 3G партнёрства (3GPP) завершил подготовку и утверждение Релиза 14, который поддерживает критические настройки для передачи вещательного контента в крупных сетях 4G и 5G. На прошедшей в Мюнхене третьей конференции специализированной группы 5G Media Initiative, в которую входят представители ведущих корпораций и организаций мира, было объявлено, что благодаря данным усовершенствованиям Релиз 14 содержит характеристики, близкие к тем, которыми обладают классические методы эфирного телерадиовещания.

Финализация Релиза 14 открывает возможность имплементации данных технологий для различных устройств и сетей. Расширения стандарта 3GPP включают различные усовершенствования существующей Системы мультимедийного многоадресного вещания (eMBMS). Данные усовершенствования закладывают техническую основу для запуска экономически выгодной программы доставки телевизионного контента и обеспечения неограниченного доступа к нему. Новая спецификация включает поддержку таких функций, как возможность приёма без SIM-карты и без необходимости авторизации, а также возможность использования до 100% доступной пропускной способности канала для вещательных приложений. Существенное расширение зоны вещания позволяет использовать передающие вещательные станции для организации экономичного покрытия территории. Также в стандарт 3GPP включён режим «только приём», не требующий наличия обратного канала.

Операторы сетей смогут комбинировать различные методы доставки телевизионного контента, а также различные интерактивные решения. Операторам мобильных сетей не требуется одновременно передавать телевизионные программы во всех своих сетях, что обеспечит высокую эффективность технологии. Также будет возможна передача сигнала через отдельную сеть вещательных передатчиков, что позволит принимать телепрограммы владельцам всех беспроводных устройств – вне зависимости от наличия у них контракта. Стандарт также предусматривает обязательную доступность для использования в сетях 4G и 5G всех существующих форматов компрессии и транспортировки контента.

Требования для усовершенствования успешного стандарта LTE/eMBMS ранее были утверждены EBU, SWR, IRT, BBC и RAI, а также рядом отраслевых партнёров, среди которых — Qualcomm, Nokia и Ericsson, а затем переданы в 3GPP. Одновременно были заложены основы для плавного, бесшовного перехода к стандартизации 5G; на начальном этапе стандартизацию планируется проводить в сочетании с LTE.

Ожидается, что первая версия нового стандарта 5G станет доступна к 2018 году, после чего продолжится его постоянное усовершенствование с целью превращения в универсальную систему для работы приложений, требующих передачи больших массивов информации.

Начиная с 2020 года планируется включение в стандарт 5G дополнительных расширений для работы вещательных приложений; к 2025 году они должны сталь доступны в качестве популярных услуг для массового рынка.

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