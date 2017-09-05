Представлена карта microSD с наибольшей в мире ёмкостью: можно хранить до 40 часов видео в HD-качестве

Презентация «революционной ёмкости» состоялась в рамках IFA 2017.

Если вы испытываете острую необходимость в сохранении больших массивов цифровых данных (а, будем откровенны, – у кого такой необходимости нет?), вас должен сильно порадовать новый продукт от компании SanDisk. На прошедшей в Берлине IFA 2017 корпорация Western Digital – материнская компания SanDisk – заявила о создании самой «ёмкой» в мире карты памяти microSD – с мега-ёмкостью в 400 Гб!

Разумеется, столь огромное хранилище данных стоит немалых денег: в розничной продаже карта будет стоить 250 долларов. Тем не менее, в эпоху, когда разрешение 4K становится нормой для видео, когда люди в разных уголках мира желают хранить на своих смартфонах огромные массивы фото и видео в HD-формате, появление новых сверхёмких карт microSD является по-настоящему революционным событием.

Согласно информации от компании Western Digital, новая карта SanDisks идеально подходит для телефонов и планшетов, работающих под управлением системы Android, давая их владельцам возможность хранить до 40 часов видео в полноценном HD-качестве. Ещё одной важной особенностью карты памяти является то, что на неё можно передавать до 1 200 фотографий в минуту, при скорости чтения в 100 Мб. Поддержка этих функций класса хай-энд говорит о том, что новое устройство относится к категории UHS Speed Class 1 – то есть, обеспечивает наилучшую производительность, доступную для карт microSD.

Если говорить о более «осязаемом» уровне, то следует отметить то, что карта является водонепроницаемой, ударопрочной, термостойкой и даже защищённой от рентгеновских лучей – таким образом, при работе с этой картой вам не придётся волноваться относительно долговечности сохраняемой информации. И хотя очень высокая цена может кого-то отпугнуть – всё-таки целых 250 долларов за что-то размером с ноготь – карта может помочь вам сэкономить намного больше, когда вы выбираете конкретную модель мобильного устройства, поскольку многие компании поднимают цены на свои изделия в зависимости от их ёмкости.

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