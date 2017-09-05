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Представлена карта microSD с наибольшей в мире ёмкостью: можно хранить до 40 часов видео в HD-качестве

Борис Скуратовский
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Sandisk Office
Презентация «революционной ёмкости» состоялась в рамках IFA 2017.

Если вы испытываете острую необходимость в сохранении больших массивов цифровых данных (а, будем откровенны, – у кого такой необходимости нет?), вас должен сильно порадовать новый продукт от компании SanDisk. На прошедшей в Берлине IFA 2017 корпорация Western Digital – материнская компания SanDisk – заявила о создании самой «ёмкой» в мире карты памяти microSD – с мега-ёмкостью в 400 Гб!

Sandisk 400 gbРазумеется, столь огромное хранилище данных стоит немалых денег: в розничной продаже карта будет стоить 250 долларов. Тем не менее, в эпоху, когда разрешение 4K становится нормой для видео, когда люди в разных уголках мира желают хранить на своих смартфонах огромные массивы фото и видео в HD-формате, появление новых сверхёмких карт microSD является по-настоящему революционным событием.

Согласно информации от компании Western Digital, новая карта SanDisks идеально подходит для телефонов и планшетов, работающих под управлением системы Android, давая их владельцам возможность хранить до 40 часов видео в полноценном HD-качестве. Ещё одной важной особенностью карты памяти является то, что на неё можно передавать до 1 200 фотографий в минуту, при скорости чтения в 100 Мб. Поддержка этих функций класса хай-энд говорит о том, что новое устройство относится к категории UHS Speed Class 1 – то есть, обеспечивает наилучшую производительность, доступную для карт microSD.

Если говорить о более «осязаемом» уровне, то следует отметить то, что карта является водонепроницаемой, ударопрочной, термостойкой и даже защищённой от рентгеновских лучей – таким образом, при работе с этой картой вам не придётся волноваться относительно долговечности сохраняемой информации. И хотя очень высокая цена может кого-то отпугнуть – всё-таки целых 250 долларов за что-то размером с ноготь – карта может помочь вам сэкономить намного больше, когда вы выбираете конкретную модель мобильного устройства, поскольку многие компании поднимают цены на свои изделия в зависимости от их ёмкости.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.