В основе иска лежит выдвинутое правительству Мексики обвинение в том, что в начале текущего года оно зарезервировало спутниковые ёмкости Eutelsat Americas, не заплатив за них, и впоследствии компания Eutelsat понесла финансовые убытки. В реальности ёмкость была якобы «зарезервирована» правительством Мексики на несколько лет, однако оплата за неё не была осуществлена.

Слушание дела проходит в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров, являющемся отделением Всемирного банка в США, где интересы компании Eutelsat представляет известная вашингтонская юридическая фирма Jones Day.

Компания Eutelsat требует, чтобы Мексика соблюдала условия Франко-Мексиканского договора о взаимной защите инвестиций, подписанного двумя странами в 1998 году.

Бывший генеральный директор Eutelsat Americas Патрисио Нортланд утверждает, что деловые отношения между Мексикой и компанией Eutelsat далеки от прозрачности.

«Мы считаем, что власти должны действовать прозрачно при заключении соглашений. Мы чувствуем какой-то негатив со стороны органов власти, – заявил Нортланд в интервью Mediatelecom в мае 2016 года. – На одном лишь спутнике Eutelsat 113 West A (бывший Satmex 6) нас попросили зарезервировать более 131 МГц доступного спектра; ещё на двух спутниках, находящихся в эксплуатации, были зарезервированы соизмеримые ёмкости. В общей сложности, у нас должно быть зарезервировано 363 МГц, что составляет около семи процентов от имеющихся ёмкостей».

Компания Eutelsat уже обращалась к правительству Мексики с просьбой о «прозрачности» в сфере регуляции спутников после покупки компании SatMex в начале 2014 года. Мексиканская газета El Universal цитирует слова Гектора Фортиса, курирующего в компании Eutelsat вопросы регулирования и международных отношений, о необходимости введения новых регуляторных норм, которые бы обеспечили честную конкуренцию между национальными и зарубежными компаниями.

По слухам, Мексику посетил целый ряд высших руководителей компании Eutelsat, включая её бывшего генерального директора Майкла де Розена, чтобы обсудить с местными властями вопросы, возникшие из-за непрозрачности в отношениях.

В настоящее время «международные спутники» – которых, по словам Фортиса, более 50 – должны предоставить правительству Мексики до 8 МГц ёмкости на безоплатной основе. Eutelsat Americas должна предложить гораздо больше, исходя из требования арбитража.

В Eutelsat заявляют, что правительства часто заказывают ёмкости, однако они всегда платят за них.

Компания Eutelsat просит Мексику внести изменения и обновления в действующие правила по регулированию спутниковой связи.

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