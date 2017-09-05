Deutsche Telekom запускает первую в Европе коммерческую сеть, работающую по технологии 5G NR

Компания Deutsche Telekom сообщает о проведении первого сеанса 5G-подключения в преддверии стандартизации в условиях работы действующей сети на ряде коммерческих объектов в центральной части Берлина. Согласно информации, полученной от компании, в процессе испытания, для которого использовалось пользовательское оборудование производства Huawei и спецификации 3GPP для технологии 5G New Radio (NR) в неавтономном режиме, была достигнута скорость передачи данных в 5G сети на отметке выше 2 Гбит/сек при задержке в 3 мс в частотном диапазоне 3.7 ГГц.

«Благодаря этому достижению, сделанного в условиях реального мира, компания Deutsche Telekom делает первый важный шаг на пути к запуску сети 5G, – говорит технический директор Deutsche Telekom Бруно Якобферборн (на фото вверху). – В 2018 году, после завершения процесса стандартизации, мы проведём тест, который должен заложить основу для запуска коммерческих объектов и предложения устройств для массового рынка, которые будут к тому времени доступны».

В режиме неавтономного 5G NR для расширенных способов использования мобильного широкополосного интернета соединение привязано к сети LTE, а несущие 5G NR используются для увеличения скорости передачи данных и сокращения задержки.

«Появление стандарта 5G New Radio имеет критическое значение для удовлетворения постоянно возрастающих запросов наших клиентов относительно качества связи, которые всё более и более увеличиваются с ростом числа подключений, – говорит член совета по вопросам технологий и инноваций при Deutsche Telekom Клаудия Немат. – Это достижение демонстрирует осуществимость наших планов, связанных с предоставлением нашим клиентам новых, мощных возможностей».

«Эти достижения подчеркивают факт наличия у оборудования 5G NR возможностей для удовлетворения запросов операторов, направленных на развитие новых возможностей для бизнеса и конечных пользователей, – говорит вице-президент компании Huawei по вопросам технологий 5G Хайминь Чжу. – Мы в компании Huawei уверены в том, что наше партнёрство с Deutsche Telekom обеспечит полноценную подготовку к коммерческому запуску услуг 5G NR в Европе к 2020 году благодаря усилиям 3GPP, направленным на стандартизацию технологии».

Тем временем, компания Deutsche Telekom озвучила некоторые факты о покрытии своей сети в Германии, а также относительно своих планов на будущее. Согласно заявлению телекоммуникационной компании, в 2016 году она инвестировала 5 миллиардов евро в развитие своей сети в Германии, а её охват достиг 93% населения страны.

«Нам удалось с 2007 года увеличить размеры своей сети более чем в два раза, – заявил член управляющего совета компании Deutsche Telekom Ник Ян ванн Дамм. – В результате данного расширения компании Deutsche Telekom абонентская база пользователей оптико-волоконных сетей Deutsche Telekom превышает абонентскую базу любого другого европейского оператора – у нас примерно 8,2 миллиона линий».

В течение 2018 года компания Deutsche Telekom планирует внедрить в свих сетях фиксированного доступа технологию «супер-векторинг», что позволит увеличить скорости передачи данных до 250 Мбит/сек. Также в компании заявляют о планах расширить охват сетей, обеспечивающих скорость передачи данных на уровне 50 Мбит/сек, сделав их доступными 80% домохозяйств Германии. Уже в этом месяце компания запускает услугу доступа в интернет на скорости 1 Гбит/сек для абонентов полностью оптических сетей FTTH. План MagentaZuhause GIGA предлагает возможность передачи данных в нисходящем канале на скорости до 1 Гбит/сек и в восходящем канале на скорости до 500 Мбит/сек, а также возможность осуществления звонков из всей национальной сети фиксированных линий на все мобильные сети Германии – за абонплату в размере 119,95 евро в месяц.

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