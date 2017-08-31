Радио играет важную роль в медиа-ландшафте Швейцарии, уступая только интернету

Радио является вторым по степени важности медиа на швейцарском рынке, уступая лишь интернету.

В настоящее время 57% радиопрограмм в Швейцарии принимаются в цифровом режиме. По состоянию на конец июня 2017 года в Швейцарии насчитывалось 3,25 миллиона устройств, способных принимать программы цифрового радио в стандарте DAB+, увеличивалось количество автомобилей, оборудованных такими приёмниками, а уровень осведомлённости населения в преимуществах DAB+ демонстрировал положительные тенденции, согласно данным Швейцарского Управления по вопросам коммуникаций (OFCOM).

Весной 2017 года в среднем по 57 минут из каждых 100 минут прослушивания радиопрограмм в Швейцарии приходилось на DAB+ или интернет-радио. За последние 18 месяцев доля цифрового радио в общем времени прослушивания радио выросла в Швейцарии на 8% — с 49% осенью 2015 до 57% весной 2017.

В настоящее время на долю эфирного DAB+ радио приходится 32% от общего радиослушания – с осени 2015 доля DAB+ выросла на 9%. За тот же период доля FM-радио упала на 8% — с 51% до 43%. Данные цифры были опубликованы Рабочей группой по вопросам цифровой миграции (DigiMig) 24 августа.

Осведомлённость населения о преимуществах стандарта DAB+ также выросла: если осенью 2016 года о данной технологии радиовещания знало примерно 25% опрошенных по поручению OFCOM, то через шесть месяцев их число выросло до 33%.

По состоянию на июнь 2017 года в Швейцарии было продано 3,25 миллиона приёмников DAB+, при этом объёмы продаж FM-приёмников продолжают падать. В эту цифру включены также примерно 750 000 автомобилей с возможностью приёма DAB+ радио в салоне – за год число таких автомобилей выросло почти в два раза. Немалый прогресс был сделан также в оборудовании DAB+ приёмниками новых автомобилей – сегодня, по данным OFCOM, примерно две трети новых автомобилей снабжено DAB+ приёмниками, по данным OFCOM, и это не влияет на их цену.

С 2020 года радиовещатели Швейцарии планируют начать отказываться от аналогового FM вещания и использовать в качестве основной технологии вещания цифровой DAB+. В феврале 2017 года в OFCOM решили запустить информационную кампанию, посвящённую грядущим переменам. С июня 2017 года информация о грядущем переходе радио страны с аналоговых на цифровые стандарты неоднократно появлялась на радио, на телевидении, в печатных СМИ и в интернете.

Согласно данным, полученным во время последнего исследования, проведённого весной компанией Publicom (среди 5 000 респондентов в возрасте от 15 до 79 лет), важность традиционного радио для швейцарцев оказалось более высокой, чем ожидали организаторы опроса, сообщает Telecompaper. Радио вышло на второе место среди различных видов масс-медиа – пропустив вперёд лишь интернет. Пользователям предлагалось оценить важность различных видов СМИ по шкале от 1 до 6 (1=совершенно не важно, 6=очень важно). интернет вышел на первое место с показателем 5.1, а прямо за ним – на отметке в 5.0 – разместилось традиционное радио. Эфирное телевидение вышло на третье место – с показателем 4.8 балла. Печатные медиа получили 4.4 балла, а за ними расположилось интернет-радио с 4.3 балла. Социальные медиа они оценили в 4.1 балла, а телевидение через смартфон или планшет получило 3.7 балла.

Респонденты также предпочитали традиционный способ приёма радио; лишь 5% опрошенных слушают радио исключительно в интернете. Реклама на радио в целом положительно была оценена опрошенными – принятие радио-рекламы оказалось лучшим в сравнении с принятием рекламы на ТВ и в смартфонах. Более популярной, чем радио-реклама, оказалась лишь реклама в печатных изданиях.

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