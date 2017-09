СЕРИАЛЫ. HOW-TO — специальное мероприятие в рамках KYIV MEDIA WEEK

19 сентября в рамках международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK 2017 пройдет специальное мероприятие «Сериалы. How-to», посвященное исследованию передового мирового опыта и тенденций сериального производства. Это станет очередным событием в рамках программы «TViй серіал», созданной по совместной инициативе «Медиа Группы Украина» и компании Media Resources Management, которая призвана развивать национальный рынок производства игрового контента.

«Медиа Группа Украин», системно развивая собственное производство, и являясь лидером по объемам и качеству украинского сериального контента, постоянно находится в поиске новых возможностей для ко-продукции, новых форматов и жанров, каналов вещания и дистрибуции. Инициированный нами и MRM проект «TViй серіал» развивает отрасль производства контента в Украине и помогает находить пути для эффективной коллабарации, установления творческого диалога и сотрудничества с коллегами во всем мире. Мы рады, что профессионалы из НВО поделятся опытом с представителями украинского медиарынка, с большим энтузиазмом поддерживаем образовательные инициативы, ведь благодаря таким мероприятиям появляется множество новых идей и возможностей их реализации», — комментирует Ольга Захарова, директор по стратегическому маркетингу «Медиа Группы Украина».

Программа мероприятия включает презентации кейсов и доклады, охватывающие широкий спектр вопросов, начиная от развития проекта, участия в питчингах и поиска финансирования до особенностей сотрудничества с международными вещателями и монетизации на интернет-платформах, а также создание веб-сериалов.

О программе и спикерах

Как развить вашу идею в сильный сериал. Представитель европейской платформы по развитию кино- и телепроектов MIDPOINT представит программу MIDPOINT TV Launch.

Производство веб-сериалов. Андра Шеффер (выступит онлайн), руководитель канадского фонда Independent Production Fund, расскажет о производстве и дистрибуции веб-сериалов.

Производство сериалов, сервис для проектов мирового уровня, работа с сериальными форматами. Израильский продюсер Мария Фельдман ( «Фальшивый флаг» (False Flags), Homeland (USA), Absentia), поделится опытом разработки и производства сериалов, ставших успешными на локальном и международном рынке, а также расскажет о сотрудничестве с производителями мирового уровня, включая лицензирование прав на форматы и предоставление производственных услуг.

Собственное производство HBO в Европе. Джонатан Янг, вице-президент по собственному производству компании HBO Central Europe, расскажет о принципах инвестирования в производство оригинальных сериалов для каналов группы в странах Центральной и Восточной Европы, а также условиях сотрудничества с локальными продакшнами. Среди сериалов, которые продюсировал Джонатан Янг, Wataha (Польша), Mamon (Чехия) и Pakt (Польша), а до HBO — номинированные на премию BAFTA «Чисто английское убийство» (The Bill) и «Крушение Лаконии» (The Sinking of the Laconia).

Практически за десятилетие сериальный жанр в мире вышел из статуса низкобюджетного телевизионного производства, направленного на сегментированную целевую аудитории с усредненными художественными вкусами. Для многих именитых кинематографистов телевидение стало площадкой, предоставившей даже большую свободу творчества, чем кинематограф. Каналы и продакшн-компании повышают качество производимого, разрабатывают новые истории, ищут новых героев, открывают новые таланты. К этому же стремятся и украинские производители, что в свою очередь повышает конкурентоспособность украинского сериального продукта на мировом рынке. Отвечая на запрос рынка, разовые акции в поддержку отечественного сериального производства оформились в долгосрочную программу сотрудничества «Медиа Группы Украина» и компании Media Resources Management, получившей название «TViй серіал». Инициатива направлена на стимулирование украинских авторов к активному участию в разработке и производстве сериалов и формированию культуры потребления сериального продукта среди зрительской аудитории.

Заполнить заявку на участие и подробно ознакомиться с программой можно на официальной странице мероприятия.

Специальное мероприятие «Сериалы. How-to» состоится 19 сентября, 15:00 – 18:00, по адресу: Hyatt Regency Kyiv, ул. Аллы Тарасовой, 5, конференц-зал PARIS

