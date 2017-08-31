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Канадский стартап, работающий в сфере интернета вещей, собрал 4 миллиона долларов на запуск первого спутника

Борис Скуратовский
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Money / Ведро денег

Стартап Helios Wire, работающий в сфере спутникового интернета вещей (IoT) и возглавляемый бывшим основателем и генеральным директором компании UrtheCast Скоттом Ларсоном, заявил о завершении раунда финансирования, который принёс компании 4 миллиона долларов.

Данные финансовые средства компания Helios Wire планирует использовать для оплаты производства спутников, которые должны помочь её клиентам отслеживать работу и связываться с миллиардами устройств по всему миру, – заявил Ларсон в комментарии SpaceNews.

В декабре компания Helios Wire планирует запустить небольшую рабочую модель спутника, дабы продемонстрировать возможности технологии, которую она собирается использовать для пересылки небольших массивов данных, передаваемых с наземных устройств через спутники с использованием частот S-диапазона. Осенью 2018 года фирма планирует запустить два первых рабочих спутника, заявил Ларсон.

Astro Digital – компания, ведущая съёмки и анализ поверхности Земли, использует свою 16-модульную сверхмощную группу малых спутников для миссии Helios Wire, – сообщил соучредитель и генеральный директор Astro Digital Крис Бидди. «Эти спутники массой в 20-25 килограммов снабжены специальным модулем межмашинной связи, создаваемым по спецификации Helios Wire».

Компания Helios Wire выпускает датчики на солнечной энергии размером с мобильный телефон и концентраторы размером с коробку из-под обуви, предназначенные для сбора данных от нескольких датчиков, которые контролируют различные переменные – температуру, подъём, расположение и вибрацию.

«Вы можете прикрепить датчики к различным предметам, и они будут излучать информацию в космос, – заявил Ларсон. – Мы думаем, что сможем отслеживать несколько миллиардов подобных устройств за несколько долларов в месяц по заданию заказчиков, представляющих отрасли, которым не требуется постоянно находиться на связи и пересылать большие объёмы данных. Они лишь хотят получать информацию от единицы оборудования, единицы инфраструктуры, части нефте- или газопровода – словом, от чего-то, что находится физически достаточно далеко. И получать эту информацию очень дёшево».

В Helios Wire планируют расширять космическую группировку по мере развития своего бизнеса. Имея два спутника, компания сможет собирать данные с наземных датчиков каждые семь часов. «Если у вас есть 40 спутников, вы можете это делать каждые пять минут», – заявил Ларсон.

Компания Helios Wire была основана в городе Ванкувер, провинция Британская Колумбия (Канада), в 2016 году. Ларсон отказался сообщать, какую сумму фирма собрала до объявления, сделанного 21 августа.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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