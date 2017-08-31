7 сентября в Киеве состоится десятый международный форум «Цифровое вещание в Украине» – экспертно и подробно о переходе Украины на цифровое ТВ. Форум традиционно организует Независимая ассоциация телерадиовещателей.

В течение последних полутора лет переход Украины с аналогового на цифровое телевидение переносился несколько раз. По каким причинам, и является ли последняя согласованная дата – конечной? Данный вопрос проанализируют лучшие украинские эксперты в области цифрового телерадиовещания.

Темы X Цифрового Форума

Подводные камни цифровой реформы: 2016-2017. Дискутировать будут о ходе реформы, причинах ее стагнации и возможных путях продвижения к ее полной реализации. Участники дискуссии – представители основных государственных органов, вовлеченных в процесс, и представители индустрии.

Мейнстрим или маргиналии: нужно Украине цифровое телевидение? Представители телевизионной индустрии и ведущих телекоммуникационных компаний обсудят, сохраняет ли технология DVB-T2 вещания актуальность для украинского рынка, и не заменят ли ее в ближайшее время другие технологии, которые активно развиваются в Украине.

Законодательный ключ от цифровой реформы. Дискуссия ведущих медиа-юристов и разработчиков проекта Закона Украины «Об аудиовизуальных услугах» о том, будет ли принято к 10 годовщине реформы и 7 годовщине работы над законопроектом новое законодательство, которое создаст механизмы для успешного завершения перехода на цифру и дальнейшего развития наземного эфирного телевещания.

Реформа для людей? Кто может и хочет смотреть цифровое телевидение. Во время дискуссии эксперты обменяются мнениями о том, кому на самом деле доступен цифровой сигнал, насколько увеличилось количество абонентов цифрового телевидения, кто будет аудиторией наземного эфирного вещания в будущем и насколько коммерчески интересной является такая аудитория.

Новая цифровая реформа для Украины. Перспективы внедрения цифрового радио. В процессе дискуссии участники обменяются мнениями о том, нужно ли украинцам цифровое радио, пришло ли время для таких изменений, какие шаги для старта реформы уже сделаны и какие ожидаются в будущем.

Условия участия в Цифровом форуме для 1 человека

710 гривен (при регистрации до 01.09.2017)

895 гривен (при регистрации после 01.09.2017).

Участие для членов НАМ, региональных, местных вещателей, представителей Нацсовета, госучреждений и ГО – бесплматное.

Регистрация по ссылке.

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Цифровой форум состоится 7 сентября 2017 в Киеве, в гостинице Radisson Blu (Ярославов Вал, 22).

Десятый международный форум «Цифровое вещание в Украине» организует Независимая ассоциация телерадиовещателей в партнерстве с Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания. Мероприятие состоится в рамках Украинского медийного проекта «У-Медиа», который проводится «Интерньюс Нетворк» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), а также при поддержке Шведского агентства международного развития (SIDA).

Информационные партнеры: Детектор медиа, Общественное радио, Sostav.ua, ОПТ, МедиаБизнес, Mediasat, журнал «Журналист Украины», НСЖУ. Телевизионный партнер – телеканал ZIK.

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