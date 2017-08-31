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Чили ужесточает нормы законодательства, направленные на борьбу с пиратскими спутниковыми телеприставками

Борис Скуратовский
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Фото: nbcnews.com

Сенат Чили одобрил поправку к действующему в стране закону о телекоммуникациях, предусматривающую введение более жёстких законодательных норм, направленных против нелегальных спутниковых сет-топ-боксов. Об этом пишет издание Rapid TV News со ссылкой на Национальную торговую палату Чили.

Согласно заявлениям депутатов чилийского Сената, ежегодно правообладатели в Чили недополучают доходов на сумму около 70 миллионов долларов, и это связано с тем, что в стране насчитывается около 300 000 подписчиков пиратских платформ, которые смотрят сигнал платного телевидения при помощи нелегальных сет-топ-боксов.

«Законопроект предусматривает введение штрафных санкций, против лиц, занимающихся ввозом в страну, продажей либо установкой любых технологических решений, позволяющих зрителям перехватывать спутниковые сигналы», – заявил председатель комиссии по вопросам телекоммуникаций, сенатор Хуан Пабло Летельер.

Таким образом, в случае окончательного принятия законопроекта, любая нелегальная активность в сфере платного телевидения, связанная как с аппаратными, так и с программными решениями – будет преследоваться по закону.

«Мы намерены дать отрасли юридические инструменты, которые позволят вести борьбу с теми, кто делает бизнес на нелегальном ввозе и дистрибуции технологий, нарушающих действующие на рынке правила», – добавил сенатор.

Согласно последним данным, опубликованным Национальной торговой палатой Чили, пиратство стало в стране, своего рода, пятым по значимости оператором платного телевидения.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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