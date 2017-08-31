Чили ужесточает нормы законодательства, направленные на борьбу с пиратскими спутниковыми телеприставками

Сенат Чили одобрил поправку к действующему в стране закону о телекоммуникациях, предусматривающую введение более жёстких законодательных норм, направленных против нелегальных спутниковых сет-топ-боксов. Об этом пишет издание Rapid TV News со ссылкой на Национальную торговую палату Чили.

Согласно заявлениям депутатов чилийского Сената, ежегодно правообладатели в Чили недополучают доходов на сумму около 70 миллионов долларов, и это связано с тем, что в стране насчитывается около 300 000 подписчиков пиратских платформ, которые смотрят сигнал платного телевидения при помощи нелегальных сет-топ-боксов.

«Законопроект предусматривает введение штрафных санкций, против лиц, занимающихся ввозом в страну, продажей либо установкой любых технологических решений, позволяющих зрителям перехватывать спутниковые сигналы», – заявил председатель комиссии по вопросам телекоммуникаций, сенатор Хуан Пабло Летельер.

Таким образом, в случае окончательного принятия законопроекта, любая нелегальная активность в сфере платного телевидения, связанная как с аппаратными, так и с программными решениями – будет преследоваться по закону.

«Мы намерены дать отрасли юридические инструменты, которые позволят вести борьбу с теми, кто делает бизнес на нелегальном ввозе и дистрибуции технологий, нарушающих действующие на рынке правила», – добавил сенатор.

Согласно последним данным, опубликованным Национальной торговой палатой Чили, пиратство стало в стране, своего рода, пятым по значимости оператором платного телевидения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.