Компании Asia Satellite Telecommunications (AsiaSat) и Space Systems Loral (SSL) объявили о том, что спутник AsiaSat 9 прибыл на космодром Байконур в Казахстане, с которого он будет выведен на орбиту на борту ракеты Proton Breeze M силами компании International Launch Services (ILS).

Спутник AsiaSat 9, который заменит AsiaSat 4 в орбитальной позиции 122 градуса восточной долготы, должен обеспечить широкое покрытие в C—диапазоне и дополнительные ёмкости в Ku—диапазоне для новых рынков, в частности Мьянмы и Индонезии. Аппарат предполагается использовать для обеспечения вещания DTH платформ, передачи видео—контента, организации широкополосных сетей VSAT и предоставления услуг мобильной связи в странах Азиатско—Тихоокеанского региона.

Спутник AsiaSat 9 оборудован 32 транспондерами Ku—диапазона и 28 транспондерами C—диапазона, региональным модулем Ka—диапазона и способен передавать выделенный луч Ku—диапазона для Мьянмы, лучи Ku—диапазона для Индонезии и Монголии, а также два расширенных луча Ku—диапазона для обслуживания клиентов в Австралазии и Восточной Азии. Все эти пять лучей имеют возможность взаимного переключения и замены, что позволяет обеспечивать дополнительную гибкость покрытия.

Спутник AsiaSat 9 стал уже пятым космическим аппаратом, который компания SSL произвела для AsiaSat. Спутник построен на базе платформы SSL 1300, а срок его эксплуатации на орбите составит не менее 15 лет. Запуск спутника назначен на 28 сентября.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.