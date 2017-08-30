11 сентября начинает работу спутниковая технологическая телесеть «Країна ТБ» для обмена контентом между региональными вещателями. Около 20 украинских телеканалов, которые являются ведущими вещателями в областях и городах Украины, заключили Меморандум об обмене авторскими телепрограммами и собственным телевизионным контентом.

Среди них: ТРК «Відікон» (г. Сумы), ТРК «РАІ» (г. Ивано-Франковск), ТРК «Правда ТУТ» (г. Львов), ТРК «TV7 Plus» (г. Хмельницкий), ТРК «Рівне 1» (г. Ровно), «СК 1» (г. Житомир), ТРК «Аверс» (г. Луцк), «7 канал» (г. Одесса) и другие.

Поддержку работы сети обеспечивает ГП «Укркосмос», предоставив для этого ресурс своего спутникового телепорта. Передача и распространение сигнала обеспечивается международным спутниковым оператором Spacecom через спутник AMOS-7 (4 з.д.) с полным покрытием территории Украины. На тестовом этапе работы сети, рассчитанном на 3 месяца, телеканалы будут разрабатывать режимы доставки и приёма телесигнала, скорости передачи и кодирования данных. С целью оптимизации ёмкости спутника телесигналы будут передаваться в стандарте DVB-S2/MPEG-4. Пакет из 19 каналов, 13 в формате SD и 6 в формате HD, будет доступен для телекомпаний по всей территории Украины.

Ожидается, что технологическая телесеть «Країна ТБ» в будущем может составить основу для создания спутниковой платформы регионального телевидения. Меморандум о совместном использовании телесети является открытым для присоединения любых ТРК, которые являются телерадиоорганизациями местного и регионального вещания и обладают лицензиями на эфирное телевизионное вещание или цифровое вещание, и которые в соответствии с программной концепцией создают оригинальные (авторские) телерадиопрограммы и телерадиопередачи, что является собственным продуктом телерадиоорганизации. По всем вопросам участия в проекте «Країна ТБ» можно обращаться в ГП «Укркосмос» по телефону (044) 369-5152 или по электронной почте: info@ukrkosmos.kiev.ua

Юрий Балычев, Первый заместитель Генерального Директора «Укркосмоса», комментирует: «Эта новая услуга создает предпосылки к изменениям украинского рынка вещания и позволит региональным каналам обмениваться контентом и распространять его по всей стране. Создавая эту новую цифровую платформу с помощью спутника AMOS-7 компании Spacecom, мы существенно продвинем в Украине новые технологии и вплотную приближаемся к созданию коммерческой спутниковой платформы региональных телеканалов».

Юда Амир, вице-президента по продажам в СНГ компании Spacecom, добавляет: «Украинский региональный пакет на спутнике AMOS-7 создаст новый рынок и представит лёгкую точку перехода для местного рынка в цифровой формат, что превратит украинский традиционный рынок вещания в захватывающую и быстро развивающуюся арену телекоммуникаций».

Ожидается, что платформа будет способствовать развитию регионального телевидения, ведь пакет каналов, доступный по всей территории Украины, выглядит намного привлекательнее в глазах рекламодателей. Mediasat писал об условиях, на которых «Укркосмос» готов предоставить услуги телепорта.

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