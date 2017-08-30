Стадия проектирования спутника Türksat 6A, который должен стать первым турецким национальным спутником связи, подходит к своему концу.

Вопросы, связанные с реализацией плана по разработке и производству турецкого национального спутника связи Türksat 6A, обсуждались на специальном заседании при участии турецких министра транспорта, мореходства и связи Ахмета Арслана и министра науки, промышленности и технологий Фарука Озлю.

Помимо Озлю и Арслана на встрече присутствовали представители Совета Турции по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK), а также компаний Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ/TAI), ASELSAN и CTech.

Проект, запущенный в работу в конце2014 года при финансовой поддержке Министерства транспорта, мореходства и связи и компании Türksat, при поддержке со стороны компаний TUSAŞ, ASELSAN, CTech, а также целого ряда турецкий предприятий и научных учреждений, генеральным подрядчиком которого выступает научно-исследовательский институт космических технологий TÜBİTAK (TÜBİTAK UZAY), приближается к концу стадии разработки. Уже начато производство моделей создаваемого спутника для проведения квалификационных испытаний.

Квалификационные испытания спутника Türksat 6A запланированы на начало 2018 года, а его запуск следует ожидать в 2020 году. Производство спутника Türksat 6A, которое продолжается в Центре интеграции и тестирования спутниковых систем (USET) завода TAI, проходит при участии турецких инженеров, обучавшихся во Франции и в Японии. Отличительными особенностями спутника Türksat 6A, который должен стать первым национальным спутником связи, является то, что, в отличие от предыдущих турецких спутников, данный аппарат будет построен исключительно из комплектующих местного производства. При реализации проекта по созданию национального спутника стоимостью в почти 600 миллионов турецких лир (примерно 170 миллионов долларов США) будут использованы оборудование, программное обеспечение и целый ряд подсистем, которые будут использованы для создания наземных станций, разрабатываются национальными производителями.

Общая масса спутника Türksat 6A (с учётом массы топлива) составит примерно 4 300 килограммов. Аппарат будет размещён в орбитальной позиции 42 восточной долготы. Спутник Türksat 6A будет обслуживать клиентов в Турции, а также в странах Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Азии. Аппарат будет снабжён 23 транспондерами, из которых 18 будет находиться в активном использовании, а 5 – в резерве.

Плановый срок эксплуатации спутника Türksat 6A на орбите составляет 15 лет. Создание данного аппарата ставит Турцию в десятку стран, способных создавать собственные телекоммуникационные спутники.

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