Медиагигант Discovery Networks предоставит зрелищные программы в формате 360 для показа в кинотеатрах сети MULTIPLEX на территории Украины.

Крупнейшая киносеть Украины MULTIPLEX совместно с компанией «Samsung Electronics Украина» расширяет географию кинотеатров виртуальной реальности и перезапускает проект Samsung VR Cinema. Одним из поставщиков VR-контента станет Discovery Networks CEEMEA, подразделение ведущей вещательной компании в области платного ТВ Discovery Communications. В партнерстве с компанией VRX Cinema она предоставит зрелищные программы для показа в рамках проекта. Украина – первая страна в СНГ, где посетители кинотеатров смогут смотреть программы в VR-формате от лидера телеиндустрии.

В рамках договора с кинодистрибьютором VRX Cinema Discovery Networks будет поставлять по три лучших программы в формате 360 каждые два месяца. В ближайшее время посетители кинокомплексов MULTIPLEX смогут увидеть две VR-премьеры Discovery Networks – Discover Italy и Extreme Ride.

Первая из них приглашает в виртуальное путешествие по Италии: она дает возможность прогуляться по узким улочкам старых городов, прокатиться на велосипеде по брусчатке, заглянуть в уютные ресторанчики и проплыть на гондоле по каналам Венеции.

Проект Extreme Ride дает возможность ощутить вкус адреналина, который испытывает участник экстремального заезда. Зрители увидят мир глазами серфера, который покоряет высокую волну, спустятся на велосипеде с горы Тамалпаис в Калифорнии, проедут на фриборде по Сан-Франциско и совершат спуск на горных лыжах с легендарным американским спортсменом Боде Миллером – обладателем шести олимпийских медалей по горнолыжным видам спорта.

В настоящее время почувствовать эффект полного присутствия и посмотреть новинки киноманы могут в новом VR-кинотеатре сети MULTIPLEX в столичном торгово-развлекательном центре Lavina Mall по адресу Берковецкая, 6Д. Зал рассчитан на 16 мест, стоимость билета 50 грн за один фильм длительностью около 10 минут. В Samsung VR Cinema зрителям на время сеанса предоставляются очки виртуальной реальности Samsung Gear VR.

«Заключенное соглашение очень важно для нас, поскольку оно делает Украину первой страной на территории СНГ, где VR-контент Discovery Networks будет регулярно показываться в кинотеатрах, – говорит Анна Пак, вице-президент, управляющий директор Discovery Networks в Северо-Восточной Европе. – VR-технология, которая позволяет ощутить подлинный эффект присутствия, быстро развивается, и мы стремимся быть в авангарде, предлагая современные зрелищные развлечения украинской аудитории. Надеемся, что благодаря нашему контенту зрители откроют для себя новые города и страны, побывают в удивительных местах и познакомятся с харизматичными героями, не переставая совершать новые открытия».

«Мы всегда следим за инновациями в мире и трендами на рынке. Технология виртуальной реальности стала прорывом, и мы гордимся открытием первого в Украине VR-кинотеатра в ТРЦ Lavina Mall. До конца 2017 года мы планируем открыть VR Cinema by Samsung еще в 9 кинотеатрах сети», – говорит Виталий Писаренко, коммерческий директор «Мультиплекс-Холдинг».

«Технология виртуальной реальности – самое перспективное направление в сфере видеоконтента, открывающее невероятные возможности для получения эмоций и уникальных впечатлений для нашего зрителя, а также дающее новые возможности для показа специально созданного VR контента, выходящих в широкий прокат блокбастеров», – комментирует Анастасия Давыдова, маркетинг директор «Мультиплекс-Холдинг».

«Samsung ориентируется на повышение стандарта для VR-впечатлений, делая их еще более доступными и обеспечивая высокое качество. Сотрудничество с новыми партнерами помогает нам открыть дополнительные возможности для поклонников VR контента и продемонстрировать нашу приверженность предоставлению опыта, который делает невозможное возможным», – добавляет Виталий Кузнецов, руководитель департамента мобильных устройств компании «Samsung Electronics Украина».

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