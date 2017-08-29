На украинский рынок поступят телеприставки Openbox для 4K/UHDTV

В ближайшее время в Украине стартуют продажи медиаприставок Openbox AS4K и Openbox AS4K CI, которые предназначены для просмотра телевидения в формате ультравысокой чёткости (4K/UHD).

Обе приставки работают под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat, и являются логическим продолжением серии устройств Openbox AS1 и Openbox AS2.

Сердцем новинок стал современный и мощный процессор Hi3798Mv200 от компании Hisilicon – дочернего подразделения телеком-гиганта Huawei.

Медиаприставки Openbox AS4K и Openbox AS4K CI 1 of 2

Как Openbox AS4K, так и Openbox AS4K CI полностью совместимы и поддерживают стандарты High Dynamic Range (HDR) и Hybrid Log Gamma (HLG), а также новый кодек H.265 (HEVC).

Основное отличие данных моделей заключается в наличии интерфейса для модулей условного доступа у приставки Openbox AS4K CI. Они также имеют разные дизайны корпуса и составы комплектации поставки.

«Наши новые приставки для просмотра 4K/UHD телевидения и видео созданы не с чистого листа. Они имеют поддержку всех революционных стандартов, отличную производительность, а также несут в себе опыт предыдущих моделей Openbox AS1 и Openbox AS2. Что это дает покупателю? Он получает современную приставку со знакомым и доработанным интерфейсом, практически отсутствие багов, комфорт при просмотре и удовольствие при её эксплуатации», – комментируют в пресс-службе торговой марки Openbox.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.