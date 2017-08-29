В рамках KYIV MEDIA WEEK 2017 состоится конференция, темой которой станет борьба с пиратством в Украине

В рамках KYIV MEDIA WEEK 2017 состоится конференция, темой которой станет борьба...

18 сентября Инициатива «Чистое небо» приглашает на специальное мероприятие для правообладателей. Тема конференции: «Борьба с пиратством в Украине: Что сделано – Что делать?». Мероприятие состоится в рамках KYIV MEDIA WEEK 2017.

Сегодня нелегальное использование контента и защита прав интеллектуальной собственности – это проблема, с который сталкиваются многие правообладатели. Как предотвратить появление авторского материала на пиратском ресурсе? Что делать, если права интеллектуальной собственности уже нарушены? Как бороться с пиратством в Украине?

Конференция для правообладателей «Борьба с пиратством в Украине: Что сделано – Что делать?» призвана найти ответы на эти и многие другие вопросы. Данное мероприятия — это площадка для владельцев бизнесов, юристов украинских и международных компаний, которая дает практические решения, способствует конструктивному диалогу и совместному принятию решений о дальнейших действиях по защите авторских прав.

На конференции мы обсудим:

Специфику мониторинга и методы предупреждения финансирования пиратства;

Сотрудничество с поисковыми системами и международный опыт борьбы с пиратством на конкретных примерах;

Как вопрос защиты интеллектуальной собственности раскрыт в украинском законодательстве;

Какие действия предпринимаются бизнесом;

Практические советы по борьбе с пиратством.

Участникам конференции будет презентована пошаговая инструкция «Что делать, если нарушают ваши права интеллектуальной собственности».

Спикеры конференции будут объявлены в ближайшее время.

Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

Подробно ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на официальной страничке мероприятия.

Конференция для правообладателей состоится 18 сентября, с 14:30 до 18:00, по адресу: Hyatt Regency Kyiv, ул. Аллы Тарасовой, 5, конференц-зал London.

Международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK 2017 состоится с 18 по 22 сентября в отеле Hyatt Regency Kyiv, ул. Аллы Тарасовой, 5.

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