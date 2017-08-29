На KYIV MEDIA WEEK состоится круглый стол, посвященный сотрудничеству Украины и Молдовы

19 сентября в Киеве в рамках KYIV MEDIA WEEK 2017 состоится специальное мероприятие, посвященное сотрудничеству между Украиной и Молдовой. Ключевые игроки медиаиндустрии и представители государственных органов обеих стран соберутся за круглым столом, главной темой которого станет: «Продакшн-индустрия в Украине и Молдове: обмен опытом и поиск возможностей сотрудничества в новой законодательной среде».

Проект организован при поддержке посольства США в Молдове.

Основная цель мероприятия — поделиться опытом и обсудить возможные пути сотрудничества в медиасфере между странами, такие как копродукция, дистрибуция контента, совместные образовательные программы и многое другое.

«Посольство США в Молдове с гордостью поддерживает специальные мероприятия в рамках KYIV MEDIA WEEK, посвященные Молдове. Это уникальная возможность для молдавских продакшн-компаний, телеканалов и кинокомпаний открыть новые пути сотрудничества с другими странами в регионе. В то время как законодательные реформы создают новые возможности для развития медиарынка, наша цель – помочь представителям индустрии, государственным органам и гражданскому обществу в привлечении иностранных инвестиций в медиасферу страны», – комментируют Джозеф Торделла (Joseph Tordella), Начальник Отдела Культуры и Прессы посольства США в Молдове.

Имена спикеров круглого стола будут объявлены в ближайшее время.

Подать заявку на участие и более подробно ознакомиться с программой мероприятия можно на официальной странице мероприятия.

Круглый стол «Продакшн-индустрия в Украине и Молдове: обмен опытом и поиск возможностей сотрудничества в новой законодательной среде» состоится 19 сентября в рамках KYIV MEDIA WEEK 2017 в конференц-зале London отеля Hyatt Regency Kyiv (ул. Аллы Тарасовой, 5).

VII международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK (18-22 сентября 2017 года, Hyatt Regency Kyiv) традиционно объединит рынок контента и целую линейку конференций и мероприятий, посвященных разным сферам медиабизнеса: ТВ, кино, новые медиа и др. Ознакомиться с программой KMW и зарегистрироваться на все мероприятия можно на www.kyivmediaweek.com.

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