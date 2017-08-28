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Согласно данным, полученным в процессе нового исследования, в первой половине текущего года в Канаде наметилось снижение «кабельного отказничества» в сравнении с предыдущим годом.

В первом полугодии 2017 года канадские провайдеры телевизионных услуг, чьи акции публично продаются на биржах, потеряли на 22% подписчиков телевизионных услуг меньше, чем в аналогичный период. Таким образом, наметился перелом в устоявшейся в последние годы тенденции к ускорению «кабельного отказничества», говорится в материалах нового исследования, проведённого консальтингово-исследовательской фирмой Boon Dog Professional Services из Оттавы.

Крупные провайдеры телевизионных услуг потеряли в совокупности 101 000 подписчиков за первый и второй финансовые кварталы 2017 года – в 2016 году за это же время они потеряли 129 000 подписчиков.

«Серьёзные изменения в поведении подписчиков телевизионных услуг Shaw Cable вследствие запуска службы BlueSky TV, основной на ТВ-платформе X1 от Comcast, в целом не соответствуют показателям кабельного отказничества в первом полугодии 2017, – говорит Марио Мота из Boon Dog – Если Shaw продолжит развиваться в том же духе, а другие кабельные компании предпримут подобные шаги, направленные на улучшение предоставляемых услуг, отток подписчиков платного телевидения в 2017 году замедлится – впервые за последние годы».

Впрочем, Мота указывает на то, что показатели оттока абонентов – это лишь часть общей картины развития рынка платного телевидения Канады. В стране примерно 200 000 новых домохозяйств, и традиционные провайдеры услуг платного телевидения отстают от роста количества домохозяйств. Таким образом, проникновение платного телевидения снижается более быстрыми темпами, чем можно было бы предположить исходя из данных по оттоку абонентов.

Подробный анализ последних данных по количеству подписчиков услуг платного телевидения и прогнозы на будущее будут опубликованы в следующем отчёте, который выйдет в рамках серии исследований «Наблюдение за развитием рынка цифрового ТВ в Канаде» от Boon Dog.

Чистый прирост/отток подписчиков канадских провайдеров услуг ТВ (первый финансовый квартал окончился 28 февраля/31 марта 2017, а второй финансовый квартал окончился 31 мая/30 июня 2017).

Примечание: Цифры в графе BCE в таблице не включают показателей роста/снижения количества оптовых подписчиков услуг спутникового ТВ, проданных TELUS. Эти показатели включены в показатели, описывающие количество абонентов TELUS, по этой причине они и были исключены из показателей BCE во избежание двойного подсчёта.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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