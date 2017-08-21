Компания Infomir, украинский производитель оборудования и ПО для IPTV/OTT индустрии, представляет первую модель из нового поколения премиум UHD приставок – MAG410. Устройство работает на базе ОС Android, оснащено четырехъядерным процессором Cortex-A53, 2 ГБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной памяти.

C MAG410 телевидение сверхвысокой четкости становится реальностью. Благодаря поддержке HEVC, приставка способна воспроизводить 4K-контент даже при небольшой пропускной способности интернет-соединения, что очень актуально для украинских реалий.

Функционал и производительность приставки позволяют удовлетворить самые высокие требования IPTV/OTT рынка, а гарантийное обслуживание в украинских сервисных центрах существенно выделяет ее на фоне продукции иностранных производителей.

MAG410 полностью поддерживает хорошо известный в Украине Stalker Middleware. А также содержит фирменные приложения от компании Infomir — MAGic Files для удобного доступа к файлам, MAGic Cast — для передачи контента между браузером компьютера и приставкой, MAGic Store — для установки дополнительных приложения.

Как правило, в процессе интеграции приставок в уже существующий IPTV/OTT бизнес у операторов возникает множество технических вопросов. Infomir не оставляет своих клиентов один на один с продуктом после его покупки. Приобретая MAG410, операторы могут рассчитывать на помощь квалифицированных специалистов сервиса технической поддержки Infomir, опыт которых позволит найти ответы на любые вопросы даже при запуске проекта с нуля.

Помимо перечисленных преимуществ, MAG410 открывает пользователю ряд полезных возможностей:

Встроенный Wi-Fi модуль поможет быстро установить беспроводное подключение к сети Интернет.

3 USB разъема, Bluetooth 4.1 позволят просматривать контент с внешних носителей и подключать клавиатуру и мышь для комфортного управления приставкой.

Наличие HDMI и RCA разъемов делают MAG410 совместимым практически с любым ТВ.

В пакет поставки входит все необходимое для простого подключения и запуска устройства.

По вопросам оптовых заказов MAG410 обращайтесь к представителю отдела продаж компании Infomir:

Тел. +38-063-74-66-517. Email: i.rabadzhy@infomir.com

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