Тема спорта и футбола в частности в Украине стоит остро. В июле клубы Премьер Лиги очень долго решали вопрос создания Единого пула, но это так ни к чему хорошему и не привело. Из 12 команд 7 показывает телеканал «Футбол 1», 4 – «2+2», матчи команды «Верес» показывают телеканалы «Спорт 1/Спорт 2», принадлежащие «Поверхность ТВ», ZIK и «ПравдаТут». Чтобы прояснить ситуацию и понять, если для медиагрупп деньги в спортивном ТВ, мы обратились за комментарием к Степану Щербачёву, руководителю спортивных проектов «1+1 медиа».

— Единый пул − дань моде или необходимость для развития рынка телевизионного рынка и футбола в частности? Какова позиция «плюсов» в данном вопросе?

Что касается нашей позиции, то, как бы это ни было смешно, мы до сих пор не понимаем многих основополагающих вещей. Какие пакеты прав будут предлагаться на рынок? Все 12 команд скопом, кто больше дал − того и права? По 6 команд, два пакета, рассчитанных на 2 вещателя? Пакет премиум-прав с ТОП-командами чемпионата и отдельно пакет прав на команды, которые собирают значительно меньшую аудиторию? Какие правила тендера? И опять же вернемся к вопросу о доверии. Напомню, что в 2011 году компания «1+1 медиа» подала заявку на $30 000 000 за три сезона за все команды Чемпионата Украины. Мы знаем, что другая заявка была значительно меньше. На два дня весь состав Премьер Лиги ушёл в глубокое погружение и вышел из него, по сути, отменив тендер!

— Во сколько вы оцениваете стоимость прав на единый пул? И как распределяются деньги?

Если верить предыдущим неудачным попыткам Премьер Лиги, то стоимость всех прав равна 150 млн. грн. Они хотели продать два пакета – по 75 млн. каждый. Деньги между клубами распределяются в зависимости от занятого ими места. Первое место получает больше, последнее − наименьшая сумма.

— «Динамо», «Заря», «Карпаты», «Черноморец» – это максимально, что можно показать по «2+2»/»УНИАН»… Остальные клубы не интересны?

Почему же − не интересны? Мы, возможно, захотели бы транслировать матчи «Шахтёра», просто они не доступны.

— Почему не взяли «Верес»?

У «1+1 медиа» был определенный план по работе с Чемпионатом Украины − мы стараемся работать с клубами, которые формируют большую аудиторию. Не забывайте, что у нас эфирные каналы, поэтому нам важно, сколько зрителей смотрят наши трансляции. У нас уже было 4 команды и этого было достаточно.

— Как распределяются гонорары клубам за телеправа? По какой системе/схеме? Есть привязка к рейтингам?

Это хороший вопрос. Плата за телеправа фиксированная и не привязана к рейтингам. Однако, по моему личному мнению, привязка к результату была бы хорошим стимулом для команд делать больше, чем они делают, для получения денег от ТВ.

— Стоимость телеправ и телесмотрение футбола – прогресс или регресс?

Стоимость прав постоянно растёт. А телесмотрение на отдельные матчи – падает. Это нонсенс, но такие реалии.

— Во сколько в среднем обходятся съёмки, комментарии, перегон и выдача под ключ одного матча? Платит вещатель или клуб?

Продакшн одного матча − это не дешёвое удовольствие. Платит вещатель. В фактор цены входит довольно много аспектов: от очень дорогого оборудования до оплаты персонала. На цену влияет формат трансляции HD или SD, количество камер, в каком городе это всё происходит. Разлёт цен варьируется от 50 000 грн до 300 000 грн за трансляцию. И это без учёта инвестиций в оборудование.

— Матчи Первой и Второй лиг, чемпионатов области – интересны телевидению?

Эфирному − нет.

— Футбольные турниры и чемпионаты, которые существуют в Украине (женский, мини, пляжный) – интересны телевидению?

Нет, не интересны.

— Права на еврокубки и матчи сборной – будете участвовать в тендере?

«1+1 медиа» будет участвовать в тендере.

— Создание спортивного телеканала от «1+1 медиа» – миф или реальность?

Это сложно. В Украине должен появиться мультиспортивный канал, но, как вы знаете, все предыдущие попытки потерпели фиаско. Это возвращает нас к теме платного телевидения. Такое ТВ должно быть только платным. А для этого в Украине должны быть миллионы зрителей готовых платить за тот контент, который их интересует. Так что мой прогноз – успешный мультиспортивный канал в Украине появится не скоро.

— Спортивное ТВ в Украине – бизнес или долгосрочные инвестиции?

Всё, что есть сегодня − это долгосрочные инвестиции, которые близятся к убыткам. Спортивное ТВ в Украине может стать бизнесом. Но помимо разных вводных, главное, чтобы у людей в стране появились деньги в карманах, и они захотели потратить их на качественный спортивный ТВ-канал.

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